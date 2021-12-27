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    У Росії розбився гелікоптер Мі-2

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    Вертоліт використовувався компанією-підрядником та здійснював обліт нафтопроводу - У Росії розбився гелікоптер Мі-2
    Вертоліт використовувався компанією-підрядником та здійснював обліт нафтопроводу
    фото з відкритих джерел

    У МНС Росії повідомили про «жорстку посадку» гвинтокрила в Удмуртії

    Сьогодні у Росії, в Якшур-Бодьїнському районі Удмуртії під Іжевськом вертоліт Мі-2 зазнав аварії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    «Близько 14:00 мск надійшло повідомлення про падіння вертольоту в Якшур-Бодьїнському районі Удмуртії. Він проводив обстеження нафтопроводу», – повідомили російським журналістам джерела в авіаційних службах.

    Зазначається, що вертоліт використовувався компанією-підрядником та здійснював обліт нафтопроводу.

    Попередньо, вертоліт вилетів з Казані. До місця падіння виїхали рятувальники.

    За попередньою інформацією, на борту перебувало троє пасажирів. Їх стан наразі невідомий.

    У МНС Росії підтвердили «жорстку посадку» гвинтокрила в Удмуртії та уточнили, що, за попередніми даними, на борту було двоє людей.

    Прем'єр-міністр Удмуртії Ярослав Семенов повідомив журналістам, що гелікоптер здійснив «жорстку посадку» в Увінському районі республіки. «Екіпаж сам зателефонував до служби 112», - сказав Семенов.

    Нагадаємо, що наприкінці листопада в Азербайджані розбився військовий вертоліт. Тоді загинуло 14 осіб. Військовий вертоліт розбився при виконанні навчальних польотів на авіаційному полігоні.

    Теги: Росія авіакатастрофа вертоліт рятувальники гелікоптер
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    У Росії розбився гелікоптер Мі-2