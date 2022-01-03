Ізраїль відкривається для туристів. Названо дату та умови

В Ізраїлі триває п'ята хвиля коронавірусу

Із 9 січня Ізраїль відкриє доступ до країни іноземним громадянам. Критерії для в'їзду розроблені Міністерством охорони здоров'я. Про це повідомляє видання Vesty.

Водночас значно скорочується червоний список держав, в'їзд до яких ізраїльтянам дозволено лише у виняткових випадках.

Рішення затверджено, незважаючи на п'яту хвилю коронавірусу в Ізраїлі. У МОЗ погодилися, що обмеження на пересування втратили сенс у той момент, коли кількість нових заражень усередині країни значно перевищила кількість заражених, які прибувають з-за кордону.

Умови в'їзду до Ізраїлю

Отже, в Ізраїль буде дозволено в'їзд тільки з країн, що не знаходяться в червоному списку МОЗ.

Усі іноземці, що прибувають, повинні бути щеплені вакциною, схваленою МОЗ Ізраїлю.

Перед вильотом необхідно заповнити спеціальну інтернет-форму.

PCR-аналіз або експрес-аналіз (антиген) проводяться до вильоту та після прибуття до Ізраїлю.

Після прибуття потрібно розпочати 24-годинний карантин або дочекатися отримання негативного результату.

Надалі діє заборона на в'їзд до Ізраїлю нещеплених туристів. Туристи з червоних країн зможуть в'їхати до Ізраїлю лише за дозволом комісії з екстрених випадків.

Зміна правил карантину для громадян, які повертаються до Ізраїлю

Крім того, в ніч на 4 січня змінюються правила карантину для громадян, які повертаються до Ізраїлю.

Ті, хто прибуває з «помаранчевих» країн повинні зробити PCR-аналіз у Бен-Гуріоні і розпочати 24-годинний карантин або до отримання негативного результату.

Захищені (щеплені або ті, хто перехворів) ізраїльтяни, які раніше повернулися з «помаранчевих» країн і отримали негативний результат аналізу на коронавірус при в'їзді в країну, завершать карантин опівночі на 4 січня і не будуть зобов'язані робити повторний аналіз.

Нещеплені, що повертаються з «помаранчевих» країн, почнуть 14-денний карантин із можливістю скоротити його наполовину за умови негативного результату PCR-аналізу після 7 днів ізоляції (день приземлення вважається першим днем, з якого починається відлік).

Ізраїль скорочує червоний список країн

Також спеціальна комісія МОЗ Ізраїлю рекомендує перевести з червоного списку до помаранчевого наступні країни: ПАР, Угорщину, Нігерію, Іспанію, Португалію, Францію та Канаду. У списку червоних, таким чином, поки що залишаються ОАЕ, США, Ефіопія, Велика Британія, Танзанія, Мексика, Швейцарія та Туреччина.

Як повідомлялося, Ізраїль схвалив масштабне застосування четвертої дози вакцини від коронавірусу. Тепер усі люди віком від 60 років, а також медичний персонал мають пройти ще одну вакцинацію