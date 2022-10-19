В Європі супутниковий оператор досі транслює путінські канали: деталі скандалу 

В Європі активісти вимагають у компанії Eutelsat припинити роспропаганду

Шість громадських організацій і понад п’ятдесят європейських активістів об’єдналися під гаслом «Eutelsat, припиніть заробляти на крові!» і вийшли на демонстрацію протесту перед штаб-квартирою супутникової компанії Eutelsat в передмісті Парижа у Франції. Про це інформує «Голос Америки».

Вимоги активістів прості: «Eutelsat, один із найбільших міжнародних супутникових операторів, основним акціонером і регулятором якого є французька держава, має припинити співпрацю з російськими пропагандистами».

Через російські платформи платного телебачення «Триколор» та «НТВ-Плюс», які сплачують Eutelsat десятки мільйонів євро на рік за своє поширення, глядачі Європи, Росії, а тепер ще й окупованих територій України отримують доступ до мовлення основних російських каналів (Россия-1, Первый канал та НТВ), «переповнених» пропагандою.

Крім того, через Eutelsat транслюються ще 13 російських інформаційних каналів, зокрема й групи RT – раніше відома під назвою Russia Today – серед яких арабська версія RT Arabic на Північну Африку та Близький Схід.

Таким самим шляхом поширюються БелРос (канал Союзу РФ і Білорусі з проросійським контентом «імперської» спрямованості), мілітаристський телеканал «Звезда» Збройних Сил РФ з відкрито агітаційними й дезінформаційними матеріалами та 33 регіональні російські канали, зокрема й «Грозный», підконтрольний Кадирову, а також два канали Російської православної церкви з анти-ЛГБТ-виступами з боку окремих її представників.

Через Eutelsat також поширюються телеканали, які «мовлять» із окупованих Росією територій Криму, Донецької та Луганської областей.

«Російський сегмент» Eutelsat налічує близько 330 телеканалів і охоплює майже 15 млн російських домогосподарств та мільйони глядачів у Європі, на контрактній основі співпрацюючи з двома російськими платформами платного телебачення «Триколор» та «НТВ-Плюс», обидві з яких інтегровані в путінський апарат пропаганди та дезінформації.

Як відомо, на нещодавно окуповані Росією території України вже завезено понад 50 тис. супутникових комплектів «Триколор» для прийому та подальшого поширення російських пропагандистських каналів».

Сам Eutelsat поки що відмовляється від переговорів.

Нагадаємо, російські пропагандисти закликають до застосування ядерної зброї проти України на тлі поразок путінської армії.