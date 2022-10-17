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Це вирок. Редакторка «Раші Тудей» визнала провал Z-пропаганди

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Це вирок. Редакторка «Раші Тудей» визнала провал Z-пропаганди
Весь світ повстав проти символіки рашистів
фото з відкритих джерел

Книжку рашистів не захотіли брати в друк через Z-символіку 

Рашисти потерпіли фіаско зі спробами видати книжку із Z-символікою. Про це розповіла російська пропагандистка Маргарита Симоньян у Telegram.

«Коли ми звернулися до видавництва з пропозицією видати цей збірник сучасної фронтової поезії «Поезія російського літа», нам відповіли: «Приберіть із обкладинки букву Z. З цією буквою жодна книгарня не візьме. Це – цитата. І це, звісно, вирок. Нам усім», – написала Симоньян. 

Це вирок. Редакторка «Раші Тудей» визнала провал Z-пропаганди фото 1

Нагадаємо, раніше стало відомо, що декілька російських пропагандистів, які висвітлюють так звану «спеціальну військову операцію» Росії, майже одночасно змінили назви своїх Telegram-каналів, прибравши з них літери «Z» та «V», які стали символами загарбницької війни РФ проти України.

Як відомо, 22 травня Верховна Рада України заборонила використання в Україні рашистських символів – літер «Z», «V». За заборону символіки російських окупантів проголосувало більшість депутатів.

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Теги: Telegram вирок росія пропаганда

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