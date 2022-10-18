Повії, винні у власному згвалтуванні, але хоробріші за чоловіків – як пропаганда окупантів малює українських жінок

Росіяни намагаються виправдати власні сексуальні злочини щодо українок

Пропаганда окупантів продовжує малювати з українців образ не просто ворога, але й чогось взагалі чогось мерзенного та відсутності людяності.

Так, головним так би мовити трендом російської пропаганди до українських жінок, як показали результати дослідження видання «Детектор медіа» в українських соцмережах є те, що у РФ їх намагаються намалювати виключно як розпусниць. Про це свідчить аналіз який проводився з 28 лютого по 28 серпня, коли були вивчені десятки тисяч дописів у соцмережах.

Так, однією з улюблених тез російських пропагандистів є те, що нібито під виглядом порятунку від війни в Україні чимало українок виїхали за кордон і зайнялися там секс-роботою як повії. Більш того, у таких країнах як Нідерланди, Румунія та інших, відкриваються приватні борделі, в яких «на роботу» наймають саме українок.

Більш того, у голови читачів намагаються вкласти думку, що це ледве не ідея української влади – «продати українок за кордон» і тим самим за рахунок «секс-заробітчанок» чи не «врятувати Україну від дефолту».

«Бюджет України безнадійно порожній. Небайдужі громадяни шукають альтернативні способи його наповнення. До прикладу, на сайті українського президента з’явилась петиція за легалізацію в країні проституції, автори якої аргументують свою пропозицію вигодою для бюджета у вигляді податків», – писали проросійські користувачі.

Не відстають і «офіційні» російські ЗМІ, так ІА Deita.ru наводить слова інспектора шведської поліції та експерта із проституції Саймона Хеґґстрема.

«Вперше ми бачимо більше українок, ніж румунок», – цитують ЗМІ окупантів Хеггстрема, який начебто говорить це «із подивом».

А видання «ІноЗМІ» стверджує, що іноземні повії вигадали нову схему залучення клієнтів, повідомляє Норвезька мовна корпорація. «Тепер багато хто з них каже, що приїхав з України. З їх слів, це допомагає їм збільшити заробіток», – стверджує видання окупантів.

Також пропагандисти намагаються довести, що часто винуватцями розвитку такого бізнесу є європейці, які начебто примушують українок до зайняття проституцією, не надаючи їм іншої роботи.

Також росіяни намагаються виправдати власні сексуальні злочини щодо українок, коли від зглавтування може не врятувати ані маленькій вік жертви, ані інколи навіть стать. Головний лейтмотив – так було під час усіх війн, нічого дивного та страшного в цьому немає.

Також російська пропаганда намагається заперечувати це за допомогою жартів чи виправдати гвалтівників, на кшталт «Якби не опиралась зґвалтуванню, то не вбили б».

Крім того, пропаганда окупантів намагається вказати, що наявність у ЗСУ жінок нібито говорить про слабкість українських чоловіків, що або втікають за кордон або взагалі нікчеми. Чи як варіант – страшні втрати нібито деморалізували ЗСУ.

Це має підтвердити традиційні, та загалом застарілі уявлення російських чоловіків щодо жінок, для яких лупцювати їх цілком природньо та навіть необхідно.

Дісталося й феміністкам, яких в Україні начебто чимало, але вони відмовляються йти воювати. Мовляв, феміністки ладні постійно кричати про свої права, доводити, що їх порушують; прагнуть рівності, а як справа доходить до діла – в уявленні пропагандистів – до оборони країни, не готові йти захищати її зі зброєю в руках.