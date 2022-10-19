Новий командувач армії РФ в Україні розлютив пропагандистів Путіна

Пропагандисти кажуть, що люди не будуть вірити генералу, який не дивиться їм в очі

Російські пропагандисти обурені поведінкою нового командувача армії РФ в Україні Сергія Суровікіна. Вони розкритикували російського військового командира за те, що той навіть не намагався вивчити текст своєї заяви щодо ситуації у Херсоні, а читав її із суфлера.

Зокрема, воєнкор Олександр Сладков висловив своє незадоволення тим, що Суровікін стежить за суфлером, хоча, на думку пропагандиста, мав би «показувати свої очі народу».

«Ми повинні бачити його очі та вірити йому. Йому, а не суфлеру, який поставили помічники перед генералом. Потрібно сказати, що командувач виступав цілком професійно. Проте, наскільки я знаю, Сергій Володимирович сам непогано викладає свої думки. Не варто більше цього робити. Народ все дуже тонко відчуває та розуміє. Народ має вірити», – написав пропагандист.

Російський пропагандист Роман Романов також висловився щодо заяви Суровікіна.

«Щодо виступу Суровікіна у мене суто технічне питання: а чому його не можна було зняти по-людськи? Ну щоб людина дивилася на суфлер, а не читала монітор збоку? І чи не було в результаті цього враження «генерал Монті Пайтон»? Чи знову як це у міноборони завжди? Я розумію, що зі стратегами та тактиками у нас може бути дефіцит. Але технічно грамотних відеографів на Русі повно», – написав він у Telegram.

На відео заяви Суровікіна видно, що той не дивиться у камеру, а читає текст із суфлера поруч із собою.

Зазначимо, представники окупаційної адміністрації Херсонщини протягом останніх декількох днів заявляють про необхідність евакуації через наступ ЗСУ, а місцеві жителі відзначають, що окупанти та колаборанти все ж дослухалися до рекомендацій та масово тікають з Херсона. Також почалася евакуація жителів Херсона на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста».

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.