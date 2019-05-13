В Євросоюзі обмежили вартість телефонних дзвінків і SMS



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У середньому стандартна ціна на фіксований або мобільний дзвінок всередині ЄС була втричі вище стандартної ціни на внутрішній дзвінок

Абоненти будуть платити максимальну суму 19 євроцентів за хвилину (+ ПДВ) та 6 євроцентів за SMS-повідомлення (+ ПДВ)

В Європейському союзі з 15 травня вводиться нова максимальна ціна для всіх міжнародних дзвінків і SMS в межах ЄС. Про це повідомляє Єврокомісія.

Як наголошується в повідомленні, абоненти, які телефонують зі своєї країни в іншу країну ЄС, будуть платити максимальну суму 19 євроцентів за хвилину (+ ПДВ) та 6 євроцентів за SMS-повідомлення (+ ПДВ).

Нові правила міжнародних дзвінків усувають значні розбіжності в цінах, що раніше були між державами-членами.

У середньому стандартна ціна на фіксований або мобільний дзвінок всередині ЄС була в три рази вище стандартної ціни на внутрішній дзвінок, а стандартна ціна SMS-повідомлення всередині ЄС більш ніж в два рази дорожче, ніж на внутрішній.

«Після скасування плати за роумінг в червні 2017 року нові цінові обмеження на міжнародні дзвінки і SMS є частиною перегляду правил у масштабах ЄС», - зазначили в Єврокомісії.

Дослідження Eurobarometer щодо міжнародних дзвінків показує, що минулого місяця четверо з десяти респондентів (42%) зв'язувалися з кимось в іншій країні ЄС. 26% респондентів сказали, що вони використовували стаціонарний, мобільний телефон або SMS, щоб зв'язатися з кимось в іншій країні ЄС.

Правила будуть застосовуватися у всіх 28 країнах ЄС з 15 травня, а незабаром також у Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні. Максимальна ціна обмежена тільки для особистого використання, тобто, для приватних клієнтів. Бізнес-клієнти виключені з цього цінового регулювання.

Нагадаємо, плата за роумінг усередині Євросоюзу була скасована в 2017 році.

У 2017 році в Європарламенті запропонували скасувати плату за роумінг мобільного зв'язку між Європейським союзом і Україною, Молдовою та Грузією.