В Німеччині планують продовжити локдаун до березня

На засіданні парламентської групи Меркель заявила, що перші кроки з послаблення локдауну можна очікувати на початку березня

Нинішній локдаун у Німеччині слід подовжити до березня, вважає канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Відповідні пропозиції підготувало відомство канцлера до наради з прем'єр-міністрами земель, що має відбутися 10 лютого, повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що текст документа при цьому не містить жодної дати можливого завершення локдауну і не має чітких вказівок щодо етапів послаблення локдауну.

Водночас у ньому наголошується, що можливі послаблення стосуватимуться насамперед відкриття дитсадків і шкіл. Для цього також розглядається можливість застосування тестів на коронавірус.

Так само цього ж дня Меркель висловилася проти «передчасного виходу з локдауну» під час фракційного засідання консервативного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі, передає інформагенція AFP з посиланням на слова учасників зустрічі.

На засіданні парламентської групи Меркель заявила, що перші кроки з послаблення локдауну можна очікувати на початку березня - спочатку стосовно відкриття дитячих садочків і початкових шкіл, послаблень у роздрібній торгівлі та в роботі перукарів. Однак все це може відбуватися за певних умов та обмежень.

Меркель також застерегла від швидкого скасування локдауну через загрозу того, що «кількість заражень знову дуже стрімко зросте». Якщо нинішні умови триватимуть до 1 березня, то, можливо, вдасться запобігти подальшому локдауну, припустила Меркель.

Однак вона наголосила, що сам локдаун має тривати. Мета цих жорстких обмежувальних заходів - довести рівень заражень по всій країні «до коридору», який уможливив би «рівномірний вихід» з локдауну, цитують Меркель учасники засідання, на яких посилається AFP.

10 лютого мають відбутися консультації федерального уряду з керівниками урядів федеральних земель щодо подальшої долі нинішнього локдауну, який нині чинний до 14 лютого.