Ізраїль запроваджує зелені паспорти для вакцинованих громадян

Нетаніягу переконаний, що видача «зелених паспортів» допоможе повернути життя в нормальне русло

«Зелений паспорт» відкриє ізраїльтянам дорогу в кафе, музеї, на стадіони та кінотеатри

Повністю вакцинованим від коронавірусу громадянам Ізраїлю почнуть видавати «зелені паспорти».

Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу в ході відвідування відділення лікарняної каси «Клаліт» в населеному пункті Зарзір.

Нетаніягу, який відвідав Зарзір разом з главою МОЗ Юлієм Едельштейном, підкреслив, що видача «зелених паспортів» допоможе прискорити повернення життя в нормальне русло.

«Послаблення торкнуться декількох сфер – в першу чергу освіти», – пояснив прем'єр.

Глава уряду висловив упевненість в тому, що «зелений паспорт» стане серйозним стимулом для розширення масштабів вакцинації:

«Ми вивчили різні види стимулів, і прийшли до висновку, що одним з найбільш дієвих стане «зелений стандарт», – сказав Нетаньяху. – Ізраїльтяни будуть знати, що «зелений паспорт» відкриє їм дорогу в кафе і музеї, на стадіони та в кінотеатри, в готелі і багато інших місць».

Прем'єр додав, що вивчаються і інші механізми стимулювання щеплення, проте на цьому шляху виникли юридичні проблеми, які, як вважає Нетаніягу, вдасться вирішити.

«Ізраїль став країною щеплень, – заявив глава уряду. – Ми в змозі прищепити від коронавирусу кожного громадянина, причому досить швидко. Сьогодні нам заважає це зробити не дефіцит ресурсів – поставка вакцини здійснюється безперебійно, кваліфікованого медперсоналу вистачає, – а зловмисне поширення в інтернеті фейкових новин і божевільних чуток», – зауважив прем'єр.

До слова, понад два мільйона ізраїльтян вже отримали другу дозу Covid-вакцини.

Також повідомлялося, що в Ізраїлі через три тижні після початку масової вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech зафіксували спад кількості заражень та госпіталізацій.

Попри це, уряд Ізраїлю продовжив заборону на авіасполучення в зв'язку з пандемією Covid-19 до 20 лютого.