У Хмельницькому від ковіду померла лікар-педіатр
Лікарці було 40 років
Про це повідомляє портал «Є».
Зазначається, що смерть лікарки настала 7 лютого. Вчора її поховали.
«Ця непоправна втрата гірким сумом осіла в серцях у всього нашого колективу, рідних, близьких людей. Світлий образ Лесі Володимирівни як професійного лікаря, мудрого колеги, люблячої дружини та дбайливої мами назавжди залишиться в нашій пам’яті. Вона була доброю та привітною до діток, щирою з батьками та колегами, веселою, життєрадісною,відданою обраній професії», – зазначають у центрі ПМСД №2.
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1249646 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 8 лютого зафіксовано 2656 хворих на коронавірус.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.