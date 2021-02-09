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    Суспільство

    У Хмельницькому від ковіду померла лікар-педіатр

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    Леся Азарянська - У Хмельницькому від ковіду померла лікар-педіатр
    Леся Азарянська
    Фото: https://ye.ua/

    Лікарці було 40 років

    Лікар-педіатр Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 Леся Азарянська померла від ускладнень, спричинених коронавірусом. Їй було 40 років.

    Про це повідомляє портал «Є».

    Зазначається, що смерть лікарки настала 7 лютого. Вчора її поховали.

    «Ця непоправна втрата гірким сумом осіла в серцях у всього нашого колективу, рідних, близьких людей. Світлий образ Лесі Володимирівни як професійного лікаря, мудрого колеги, люблячої дружини та дбайливої мами назавжди залишиться в нашій пам’яті. Вона була доброю та привітною до діток, щирою з батьками та колегами, веселою, життєрадісною,відданою обраній професії», – зазначають у центрі ПМСД №2.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1249646 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 8 лютого зафіксовано 2656 хворих на коронавірус. 

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Теги: Хмельниччина смерть коронавірус
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