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В ООН не знають, скільки маленьских українців постраждало через російську «паспортизацію»

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
В ООН не знають, скільки маленьских українців постраждало через російську «паспортизацію»
Філіппо Гранді біля зруйнованого будинку у Дніпрі
фото UNHCR

Функціонер Організації Об’єднаних націй звинуватив Москву в порушенні «фундаментальних» принципів захисту дітей

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді назвав протиправними дії Росії, яка видає українським дітям-біженцям без супроводу паспорти РФ. Він також вгледів порушення  «фундаментальних» принципів захисту дітей у тому, що Москва віддає українську малечу а усиновлення російським родинам. Про це повідомляє ВВС.

Верховний комісар сказав, що УВКБ ООН спробує отримати доступ до постраждалих та знайти рішення в їхніх інтересах. Однак пан Гранді визнав, що не знає, скільки дітей постраждало.

«У ситуації війни ви не можете визначити, чи є у дітей сім’ї або опікуни. І тому, поки це не з’ясовано, ви не можете надати їм інше громадянство або усиновити їх іншою сім’єю», – наголосив Філіппо Гранді.

За останніми даними УВКБ ООН, у Росії зафіксовано майже три мільйони біженців з України – більше, ніж у будь-якій іншій європейській країні. Скільки з них дітей, невідомо.

Теги: діти ООН окупація

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