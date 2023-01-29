В ООН не знають, скільки маленьских українців постраждало через російську «паспортизацію»
Функціонер Організації Об’єднаних націй звинуватив Москву в порушенні «фундаментальних» принципів захисту дітей
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді назвав протиправними дії Росії, яка видає українським дітям-біженцям без супроводу паспорти РФ. Він також вгледів порушення «фундаментальних» принципів захисту дітей у тому, що Москва віддає українську малечу а усиновлення російським родинам. Про це повідомляє ВВС.
Верховний комісар сказав, що УВКБ ООН спробує отримати доступ до постраждалих та знайти рішення в їхніх інтересах. Однак пан Гранді визнав, що не знає, скільки дітей постраждало.
«У ситуації війни ви не можете визначити, чи є у дітей сім’ї або опікуни. І тому, поки це не з’ясовано, ви не можете надати їм інше громадянство або усиновити їх іншою сім’єю», – наголосив Філіппо Гранді.
За останніми даними УВКБ ООН, у Росії зафіксовано майже три мільйони біженців з України – більше, ніж у будь-якій іншій європейській країні. Скільки з них дітей, невідомо.
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