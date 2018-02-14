У Римі вулиця провалилася на глибину 10 метрів

Ніхто не постраждав

У районі Балдуїна у Римі (Італія) частина вулиці провалилася на глибину десять метрів, в результаті чого постраждали сім автомобілів. Про це повідомляє видання La Stampa. Відзначається, що 14 лютого близько 18:00 в районі будівельного кар'єра обвалилася частина дороги, і припарковані автомобілі впали в кар'єр. За даними рятувальників,



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Ніхто не постраждав

У районі Балдуїна у Римі (Італія) частина вулиці провалилася на глибину десять метрів, в результаті чого постраждали сім автомобілів. Про це повідомляє видання La Stampa.

Відзначається, що 14 лютого близько 18:00 в районі будівельного кар'єра обвалилася частина дороги, і припарковані автомобілі впали в кар'єр.

За даними рятувальників, «дивом ніхто не постраждав», так як у момент інциденту там нікого не було.

Прокуратура міста відкрила провадження.

Серед можливих причин провалу дороги - розмиття ділянки водою, а також близькість до будівельного майданчику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що низку станцій метро Рима та деякі школи евакуювали через землетрус у центральній Італії, який відчувався і в столиці.