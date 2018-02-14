У Римі вулиця провалилася на глибину 10 метрів
- Сьогодні, 14:58
-
Розсилка
Ніхто не постраждав
У районі Балдуїна у Римі (Італія) частина вулиці провалилася на глибину десять метрів, в результаті чого постраждали сім автомобілів. Про це повідомляє видання La Stampa.
Відзначається, що 14 лютого близько 18:00 в районі будівельного кар'єра обвалилася частина дороги, і припарковані автомобілі впали в кар'єр.
За даними рятувальників, «дивом ніхто не постраждав», так як у момент інциденту там нікого не було.
Прокуратура міста відкрила провадження.
Серед можливих причин провалу дороги - розмиття ділянки водою, а також близькість до будівельного майданчику.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що низку станцій метро Рима та деякі школи евакуювали через землетрус у центральній Італії, який відчувався і в столиці.