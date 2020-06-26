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    У світі

    В Росії влаштують конкурс з риття могил на швидкість

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    В Росії влаштують конкурс з риття могил на швидкість - В Росії влаштують конкурс з риття могил на швидкість
    В Росії влаштують конкурс з риття могил на швидкість

    Також гостям виставки був обіцяний «дрифт на катафалку»

    Риттям могил на швидкість і дрифтом на катафалку вирішили розважити відвідувачів регіонального форуму-виставки ритуальних послуг «Некрополь-Примор'я2020», яка пройде у Владивостоці в серпні.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Через деякий час організатори вирішили відмовитися від ідеї і перенести змагання в Омськ.

    Інформація про розваги для відвідувачів все ще доступна в Instagram організатора, компанії Necropolis Expo.

    У пості вказані розміри ями, яку належить копати, а також умова для перемоги - труна повинна увійти в могилу з першого разу.

    Передбачалося, що змагання з швидкісного похорону пройдуть на майданчику «Прімрінг» в Артемі. Там же гостям був обіцяний «дрифт на катафалку».

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    Пізніше інформацію про конкурс прибрали з сайту виставки, а в Instagram з'явилося уточнення, що його перенесли до Омська і пройде він у серпні цього року.

    Також на сайті повідомляється, що «технічні можливості катафалка продемонструє професійний пілот».

    Росія конкурс поховання
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