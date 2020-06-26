В Росії влаштують конкурс з риття могил на швидкість
Також гостям виставки був обіцяний «дрифт на катафалку»
Риттям могил на швидкість і дрифтом на катафалку вирішили розважити відвідувачів регіонального форуму-виставки ритуальних послуг «Некрополь-Примор'я2020», яка пройде у Владивостоці в серпні.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Через деякий час організатори вирішили відмовитися від ідеї і перенести змагання в Омськ.
Інформація про розваги для відвідувачів все ще доступна в Instagram організатора, компанії Necropolis Expo.
У пості вказані розміри ями, яку належить копати, а також умова для перемоги - труна повинна увійти в могилу з першого разу.
Передбачалося, що змагання з швидкісного похорону пройдуть на майданчику «Прімрінг» в Артемі. Там же гостям був обіцяний «дрифт на катафалку».
Пізніше інформацію про конкурс прибрали з сайту виставки, а в Instagram з'явилося уточнення, що його перенесли до Омська і пройде він у серпні цього року.
Також на сайті повідомляється, що «технічні можливості катафалка продемонструє професійний пілот».