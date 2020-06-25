Чому патріарх Кирило привітав росіян зі «святом початку війни»

Сьогодні російський істеблішмент поклоняється культу війни

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Гундяев совершенно неслучайно поздравил россиян с «праздником начала войны». Новую языческую религию, которая пришла на место православия, зря называют победобесием. В ее основе - даже не культ победы, а культ войны. Именно ей поклоняется российский истеблишмент. Поэтому он и стал отмечать 22 июня как праздник Рождества Войны. В новой религии: Война – новый Христос, 22 июня – ее Рождество, а 9 мая – светлая Пасха Войны. Ветераны – апостолы Войны, они передают живые свидетельства о ней и ее чудесах. Русские – богом, то есть войнойизбранный народ.

Гитлер – дьявол и одновременно Мать Войны (религия эта близка к сатанизму), недаром его фуражку и костюм жрецы Войны хранят как священные реликвии на территории своего главного капища. Сталин - Бог Отец, то есть Отец Войны. Гитлер родил Войну от Сталина. Зачатие произошло во время их короткой, но бурной предвоенной любовной истории.

Религия Войны - подчеркнуто маскулинная. Сталин и русский народ олицетворяет в ее мифологии мужское, светлое начало, а Гитлер и немцы - женское, темное, неверное. Война, зачатая в любви между Сталиным (богом) и Гитлером (дьяволом), началась с подлой измены фюрера, проявившего свою дьявольскую сущность, и закончилась ритуальными массовыми изнасилованиями русскими солдатами немок (и символически - самого Гитлера). Адепты религии Войны уверяют, что «могут повторить» и собираются «в Берлин за немками», пытаясь продемонстрировать таким образом свою мужскую силу по примеру некоторых папусаских племен, где взрослые мужчины носят большие угрожающие деревянные чехлы на маленьких членах.

Войнойизбранный русский народ прошел через крестные муки Войны, а потом «смертью смерть поправ», стал бессмертен. Святые Войны – деды на иконах Бессмертного полка.

Верующие в Войну ждут ее второго пришествия, т.е. Третьей мировой, когда все неверные «сдохнут», а богом(войной)избранный народ «попадет в рай». Об этом, в стиле пророков эсхатологических культов, прямо говорит патриарх новой религии Путин.

Недавно открывшийся главный храм Вооруженных сил – центральное капище Войны. Гундяев – давно не глава государственной церкви, а мальчик на побегушках, прислуживающий ее патриарху Путину.

Некоторые функционеры РПЦ уже поняли, что их церковь теперь играет второстепенную, подчиненную роль, обслуживая новый языческий культ. Священник Новосибирской епархии иеромонах Иоанна (Курмоярова) так прямо и сказал: «огромное количество священников в нашей Церкви являются банальными жрецами языческого культа». За что сразу получил запрет в служении.