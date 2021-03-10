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    В США відмовилися виконувати укази Трампа, які обмежували іммігрантів

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    В США відмовилися виконувати укази Трампа, які обмежували іммігрантів - В США відмовилися виконувати укази Трампа, які обмежували іммігрантів
    В США відмовилися виконувати укази Трампа, які обмежували іммігрантів

    Після того як Джо Байден вступив на посаду президента США, він скасував деякі укази Трампа

    Міністерство юстиції США більше не буде захищати указ екс-президента Дональда Трампа, який обмежував допомогу іммігрантів. Така заява прозвучала у Верховному суді.

    Про це повідомляє CNBC.

    Там заявили, що іммігрантам, які претендують на постійне місце проживання в США, знадобитися допомога в питаннях житла, талони на харчування та медична страховка Medicaid.

    Таким чином Міністерство юстиції США та адміністрація президента Джо Байдена відмовилася підтримувати й дотримуватись указів Дональда Трампа з питань імміграційної політики.

    Після того як Джо Байден вступив на посаду президента США, він скасував деякі укази свого попередника, який за час свого правління прийняв безліч законів, спрямованих на стримування іммігрантів, в тому числі й через пандемію коронавірусу.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп Міністерство юстиції
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