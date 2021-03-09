Посольство США розповіло, як дружили Тарас Шевченко та актор Айра Олдрідж (відео)

Посольство США в Україні допомогло повернути на батьківщину багато листів та документів Шевченка

Посольство США в Україні у 207-й день народження Тараса Шевченка нагадало про його зв’язки зі США та дружбу з афроамериканським актором Айорою Олдріджем. Про це заступник аташе з питань освіти та культури Скот Вітмор розповів у відеоролику, оприлюдненому у Twitter.

Вітмор зазначив, що поет і актор познайомилися в Петербурзі, куди Айра приїхав із гастролями в 1858 році. «Не знаючи спільної мови, Тарас і Айра спілкувалися за допомогою мистецтва і, кажуть, їм це добре вдавалося. У 2014 році випускниця програми ім. Фулбрайта Вірляна Ткач за підтримки посольства США в Україні поставила виставу «Темна ніч, Ясні зорі» про знайомство Тараса з Айрою Олдріджем», – розповів він.

Сьогодні відзначається 207-ий день народження Тараса Шевченка! Ми вшановуємо доробок цього великого українця і ділимось з вами маловідомими фактами про його зв’язки зі США. pic.twitter.com/DCPsUb47zc — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 9, 2021

Заступник аташе з питань освіти та культури також нагадав, що посольство США в Україні через Фонд послів зі збереження культурної спадщини допомогло повернути до України зі США багато листів, документів, малюнків Шевченка, а також рукописний «Кобзар». Він поінформував, що на гроші цього гранту цінні папери Тараса Шевченка були відреставровані, для них було створено каталог.

Вітмор також зазначив, що пам’ятники видатному українському поетові встановлено в столиці США Вашингтоні та ще в кількох великих і малих містах країни. «Культурний та історичний зв’язок між нашими двома країнами дуже тісний», – акцентував дипломат.

Із нагоди 207-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбудуться урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Кобзареві в Києві.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розповіла, Шевченко дає можливості українцям набратися не лише праведного гніву, але й надії, справедливості й правди.

Предстоятель ПЦУ блаженнійший митрополит Епіфаній розповів, що Шевченка намагалися представити атеїстом, бо він критикував тогочасну російську церкву.