Посольство США розповіло, як дружили Тарас Шевченко та актор Айра Олдрідж (відео)
Посольство США в Україні допомогло повернути на батьківщину багато листів та документів Шевченка
Посольство США в Україні у 207-й день народження Тараса Шевченка нагадало про його зв’язки зі США та дружбу з афроамериканським актором Айорою Олдріджем. Про це заступник аташе з питань освіти та культури Скот Вітмор розповів у відеоролику, оприлюдненому у Twitter.
Вітмор зазначив, що поет і актор познайомилися в Петербурзі, куди Айра приїхав із гастролями в 1858 році. «Не знаючи спільної мови, Тарас і Айра спілкувалися за допомогою мистецтва і, кажуть, їм це добре вдавалося. У 2014 році випускниця програми ім. Фулбрайта Вірляна Ткач за підтримки посольства США в Україні поставила виставу «Темна ніч, Ясні зорі» про знайомство Тараса з Айрою Олдріджем», – розповів він.
Сьогодні відзначається 207-ий день народження Тараса Шевченка! Ми вшановуємо доробок цього великого українця і ділимось з вами маловідомими фактами про його зв’язки зі США. pic.twitter.com/DCPsUb47zc— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 9, 2021
Заступник аташе з питань освіти та культури також нагадав, що посольство США в Україні через Фонд послів зі збереження культурної спадщини допомогло повернути до України зі США багато листів, документів, малюнків Шевченка, а також рукописний «Кобзар». Він поінформував, що на гроші цього гранту цінні папери Тараса Шевченка були відреставровані, для них було створено каталог.
Вітмор також зазначив, що пам’ятники видатному українському поетові встановлено в столиці США Вашингтоні та ще в кількох великих і малих містах країни. «Культурний та історичний зв’язок між нашими двома країнами дуже тісний», – акцентував дипломат.
Із нагоди 207-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, 9 березня, по всій Україні і в світу відбудуться урочисті заходи та церемонії покладання квітів до пам’ятника Шевченку. Володимир та Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника Кобзареві в Києві.
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