У Німеччині виявили новий штам коронавірусу

Новому штаму коронавірусу привласнили абревіатуру B.1.525

У Німеччині виявили нову мутацію коронавірусу, яка об'єднує в собі так званий британський штам і південноафриканський штам COVID-19.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Нову мутацію виявили у мандрівника з Саксонії, який прибув в аеропорт Берліна.

Пізніше компанія, яка аналізувала його зразок, заявила про виявлення цієї мутації у інших пацієнтів.

Про цю мутуцію коронавірусу також заявляли в Данії, Італії, Нігерії, Канаді, Британії та США. Поки залишається неясним, наскільки небезпечна ця нова мутація вірусу.

Новому штаму коронавірусу привласнили абревіатуру B.1.525.

Нагадаємо, в Україні виявлено «британський» штам коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в Україні офіційно ще не підтверджена поява нового штаму коронавірусу, але лікарі вже повідомляють про нього.

Так, лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін. Зокрема, зросла частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про штами коронавірусу, які зараз наявні в Україні.

Очільник МОЗ повідомив, що Україна відправляє зразки до світових лабораторій. Згдіно з тими відповідями, що вже прийшли, в Україні циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з ПАР у нас немає.