В Уганді сталися теракти: троє загиблих і 30 поранених

В Уганді сталися теракти, є жертви

Двоє терористів-смертників на мотоциклах підірвали бомбу біля входу до парламенту Уганди

У столиці Уганди Кампалі внаслідок теракту загинули щонайменше троє людей, понад 30 отримали поранення. Про це повідомляє Bangkok Post.

Повідомляється, що двоє терористів-смертників на мотоциклах підірвали бомбу біля входу до парламенту, один із перехожих загинув, спалахнули припарковані поряд автомобілі.

Третій зловмисник скоїв напад на контрольно-пропускний пункт біля центральної поліцейської дільниці, вбивши двох людей.

Поліція запобігла третьому нападу, виявивши саморобний вибуховий пристрій у будинку передбачуваного терориста-смертника.

Червоний Хрест Уганди повідомив, що 21 особа із 33 поранених були співробітниками поліції.

Атаки сталися після двох вибухів минулого місяця – вибуху автобуса поблизу Кампали, в результаті якого було поранено багато людей, і вибуху в придорожньому кафе в столиці, в результаті якого загинула одна жінка.