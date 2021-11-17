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    В Уганді сталися теракти: троє загиблих і 30 поранених

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    В Уганді сталися теракти, є жертви - В Уганді сталися теракти: троє загиблих і 30 поранених
    В Уганді сталися теракти, є жертви
    фото: Bangkok Post

    Двоє терористів-смертників на мотоциклах підірвали бомбу біля входу до парламенту Уганди

    У столиці Уганди Кампалі внаслідок теракту загинули щонайменше троє людей, понад 30 отримали поранення. Про це повідомляє Bangkok Post.

    Повідомляється, що двоє терористів-смертників на мотоциклах підірвали бомбу біля входу до парламенту, один із перехожих загинув, спалахнули припарковані поряд автомобілі.

    Третій зловмисник скоїв напад на контрольно-пропускний пункт біля центральної поліцейської дільниці, вбивши двох людей.

    Поліція запобігла третьому нападу, виявивши саморобний вибуховий пристрій у будинку передбачуваного терориста-смертника.

    Червоний Хрест Уганди повідомив, що 21 особа із 33 поранених були співробітниками поліції.

    Атаки сталися після двох вибухів минулого місяця – вибуху автобуса поблизу Кампали, в результаті якого було поранено багато людей, і вибуху в придорожньому кафе в столиці, в результаті якого загинула одна жінка.

    Теги: напад червоний хрест Африка поліція
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    В Уганді сталися теракти: троє загиблих і 30 поранених