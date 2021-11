Мігранти під час штурму кордону поранили сімох польський поліцейських

У вівторок, 16 листопада, семеро польських поліцейських постраждало від нападів з боку мігрантів. Про це повідомляє поліції Польщі у Twitter.

Зазначається, що в одного поліцейського вдарили камінням в голову, після чого його відвезли до лікарні. Також до шпиталю потрапила поліцейська з травмою голови. Ще п’ятеро правоохоронців отримали поранення рук та ніг.

7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3