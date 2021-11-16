Мігранти під час штурму кордону поранили сімох польський поліцейських

Двох правоохоронців госпіталізували з травмами голови

У вівторок, 16 листопада, семеро польських поліцейських постраждало від нападів з боку мігрантів. Про це повідомляє поліції Польщі у Twitter.

Зазначається, що в одного поліцейського вдарили камінням в голову, після чого його відвезли до лікарні. Також до шпиталю потрапила поліцейська з травмою голови. Ще п’ятеро правоохоронців отримали поранення рук та ніг.

7 policjantów rannych podczas ataków w dniu dzisiejszym.

To m. in. policjant uderzony kamieniem w głowę i przewieziony do szpitala; policjantka z urazem głowy przewieziona do szpitala oraz 5 policjantów z obrażeniami rąk i nóg. Obrażenia powstaly po rzucanych w nas przedmiotach. pic.twitter.com/W484suRdy3 — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Раніше повідомлялося, що 16 листопада мігранти поранили польську прикордонницю поблизу від пункту пропуску «Кузня».

Нагадаємо, 16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.