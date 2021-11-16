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    Мігранти під час штурму кордону поранили сімох польський поліцейських

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    Мігранти закидали польську поліцію камінням - Мігранти під час штурму кордону поранили сімох польський поліцейських
    Мігранти закидали польську поліцію камінням
    скріншот з відео Polska Policja

    Двох правоохоронців госпіталізували з травмами голови

    У вівторок, 16 листопада, семеро польських поліцейських постраждало від нападів з боку мігрантів. Про це повідомляє поліції Польщі у Twitter.

    Зазначається, що в одного поліцейського вдарили камінням в голову, після чого його відвезли до лікарні. Також до шпиталю потрапила поліцейська з травмою голови. Ще п’ятеро правоохоронців отримали поранення рук та ніг.

    Раніше повідомлялося, що 16 листопада мігранти поранили польську прикордонницю поблизу від пункту пропуску «Кузня».

    Нагадаємо, 16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

    Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

    У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

    Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

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    Теги: Білорусь Польща мігранти поліція кордон біженці
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    Мігранти під час штурму кордону поранили сімох польський поліцейських