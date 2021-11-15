Коли НАТО втрутиться у конфлікт на білорусько-польському кордоні?
Збройний напад на одну або кілька країн НАТО вважатиметься нападом на них усіх
Події на польсько-білоруському кордоні та застосування білоруських збройних сил і техніки задля прориву кордону для «мігрантів» – можна вважати нападом на країну-члена НАТО та підставою для застосування 5 статті Північноатлантичного договору?
Якщо ні, то чому?
Чи підстави задіяти цей механізм виникнуть, лише коли китайсько-російські танки будуть у Варшаві та Вільнюсі?
Просто цікаво…
П.С: Стаття 5
Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.
Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки.
Джерело: блог Володимира Омеляна