Коли НАТО втрутиться у конфлікт на білорусько-польському кордоні?

Поки що ситуація на польському кордоні далека від нормальної

Збройний напад на одну або кілька країн НАТО вважатиметься нападом на них усіх

Події на польсько-білоруському кордоні та застосування білоруських збройних сил і техніки задля прориву кордону для «мігрантів» – можна вважати нападом на країну-члена НАТО та підставою для застосування 5 статті Північноатлантичного договору?

Якщо ні, то чому?

Чи підстави задіяти цей механізм виникнуть, лише коли китайсько-російські танки будуть у Варшаві та Вільнюсі?

Просто цікаво…

П.С: Стаття 5

Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки.

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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