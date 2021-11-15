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    Думки вголос

    Коли НАТО втрутиться у конфлікт на білорусько-польському кордоні?

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

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    Поки що ситуація на польському кордоні далека від нормальної - Коли НАТО втрутиться у конфлікт на білорусько-польському кордоні?
    Поки що ситуація на польському кордоні далека від нормальної
    фото: Z Obiektywem Obok Munduru

    Збройний напад на одну або кілька країн НАТО вважатиметься нападом на них усіх

    Події на польсько-білоруському кордоні та застосування білоруських збройних сил і техніки задля прориву кордону для «мігрантів» – можна вважати нападом на країну-члена НАТО та підставою для застосування 5 статті Північноатлантичного договору?

    Якщо ні, то чому?

    Чи підстави задіяти цей механізм виникнуть, лише коли китайсько-російські танки будуть у Варшаві та Вільнюсі?

    Просто цікаво…

    П.С: Стаття 5

    Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

    Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки.

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    Джерело: блог Володимира Омеляна

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    Теги: Білорусь Польща НАТО ООН напад кордон
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    Коли НАТО втрутиться у конфлікт на білорусько-польському кордоні?