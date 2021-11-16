Італія провела масштабну спецоперацію: затримано понад сотню мафіозі

Спецоперації відбулися у трьох італійських регіонах – Калабрії, Тоскані та Ломбардії

Італійські правоохоронці затримали 16 листопада понад 100 осіб у рамках розслідування провадження проти великого мафіозного угрупування «Ндрангета» (Ndrangheta). Про це повідомляє Ansa.

Спецоперації відбулися у трьох італійських регіонах – Калабрії, Тоскані та Ломбардії. Затримані були членами клану «Моле» угрупування «Ндрангета».

Прокурори вже висунули затриманим підозри, зокрема, у вимаганні, незаконному зберіганні зброї, торгівлі наркотиками, виробництві та збуті наркотиків, податковому шахрайстві та корупції.

Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоргезе схвально оцінила дії правоохоронців під час проведення «масштабної операції».

У вересні на Сицилії затримали понад пів сотні мафіозі. Раніше в Італії затримали 49 членів мафії: серед них мер міста.

Також правоохоронці Італії провели н операцію із затримання учасників мафіозного клану Ndrangheta, у рамках якої було затримано 48 осіб.

До слова, у США помер бос мафії Нью-Йорка.

Раніше повідомлялося, що у Лісабоні затримали одного з лідерів італійського мафіозного угруповання «Ндрангета» 44-річного Франческо Пелле, який причетний до розстрілу людей в Німеччині.