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    Італія провела масштабну спецоперацію: затримано понад сотню мафіозі

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    Затримані були членами клану &laquo;Моле&raquo; угрупування &laquo;Ндрангета&raquo; - Італія провела масштабну спецоперацію: затримано понад сотню мафіозі
    Затримані були членами клану «Моле» угрупування «Ндрангета»
    фото: сorriere.it

    Спецоперації відбулися у трьох італійських регіонах – Калабрії, Тоскані та Ломбардії

    Італійські правоохоронці затримали 16 листопада понад 100 осіб у рамках розслідування провадження проти великого мафіозного угрупування «Ндрангета» (Ndrangheta). Про це повідомляє Ansa.

    Спецоперації відбулися у трьох італійських регіонах – Калабрії, Тоскані та Ломбардії. Затримані були членами клану «Моле» угрупування «Ндрангета».

    Прокурори вже висунули затриманим підозри, зокрема, у вимаганні, незаконному зберіганні зброї, торгівлі наркотиками, виробництві та збуті наркотиків, податковому шахрайстві та корупції.

    Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламоргезе схвально оцінила дії правоохоронців під час проведення «масштабної операції».

    У вересні на Сицилії затримали понад пів сотні мафіозі. Раніше в Італії затримали 49 членів мафії: серед них мер міста.

    Також правоохоронці Італії провели н операцію із затримання учасників мафіозного клану Ndrangheta, у рамках якої було затримано 48 осіб.

    До слова, у США помер бос мафії Нью-Йорка.

    Раніше повідомлялося, що у Лісабоні затримали одного з лідерів італійського мафіозного угруповання «Ндрангета» 44-річного Франческо Пелле, який причетний до розстрілу людей в Німеччині.

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    Теги: Італія арешт мафія злочинність поліція
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    Італія провела масштабну спецоперацію: затримано понад сотню мафіозі