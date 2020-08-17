В Угорщині розповсюджується дешевий китайський наркотик, який вбив вже 11 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жертвами наркотика стали люди віком від 23 до 36 років

Смерть від наркотика, що має умовну назву BIKA (бик), зафіксована в області Саболч-Сатмар-Берег, що межує з Закарпаттям

В Угорщині розповсюджується дешевий китайський наркотик, жертвами якого вже стали 11 переважно молодих угорців. Про це повідомив угорський токсиколог Габор Захер в ефірі телеканалу ATV, пише Mukachevo.net.

Зазначається, що наркотик має умовну назву BIKA (бик), коштує надзвичайно дешево - близько 150 форинтів за сигарету з невідомою речовиною.

«Найбільше смертей від наркотика зафіксовано у Будапешті та сусідніх областях», - йдеться у повідомленні.

Токсиколог пояснив, що у ЗМІ зазвичай повідомляють лише про смертельні випадки, але проблема набагато ширша.

«Лише минулого року на «чорному ринку» в Угорщині з'явилося понад тридцять нових синтетичних наркотичних засобів. А кілька років тому речовина під назвою «Диявольське дихання» вбило семеро людей буквально за кілька днів. Ні продавець, ні покупець не знають, що саме вони вживають і якою є смертельна доза цієї сполуки для людського організму. Найчастіше наркотик викликає миттєву серцеву недостатність», - повідомив токсиколог.

Габор Захер розповів, що десять днів тому не зумів врятувати життя 30-річного чоловіка, який прийняв невідомий препарат. «Лікарі також не можуть чітко сказати від чого гинуть люди. Адже зазвичай наркотики вживають у компанії - одні люди можуть померти, інші ні. Саме тому вживання невідомих наркотиків схоже на російську рулетку», - сказав лікар.

За висновками угорської поліції китайська наркотична речовина з'явилася в Угорщині у травні цього року і вперше була ідентифікована під час розслідування обставин загибелі 23-річного чоловіка в Мішкольці на півночі Угорщини.

За словами Чаби Гергея Горвата, представника Міністерства з питань людських ресурсів, один грам синтетичного канабіноїду продають всього за 1300-1500 форинтів на «чорному ринку» і цього достатньо для виготовлення п’яти смертельних сигарет.

Місцева поліція заарештувала трьох чоловіків, яких підозрюють у продажу наркотиків. Подальші розслідування ще десяти випадків смерті встановили, що вони можуть бути пов'язані з новим препаратом, який походить з Китаю. Жертви були віком від 23 до 36 років.

В тому числі є жертви в області Саболч-Сатмар-Берег, що межує з Закарпаттям.