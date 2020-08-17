В Угорщині розповсюджується дешевий китайський наркотик, який вбив вже 11 людей
Смерть від наркотика, що має умовну назву BIKA (бик), зафіксована в області Саболч-Сатмар-Берег, що межує з Закарпаттям
В Угорщині розповсюджується дешевий китайський наркотик, жертвами якого вже стали 11 переважно молодих угорців. Про це повідомив угорський токсиколог Габор Захер в ефірі телеканалу ATV, пише Mukachevo.net.
Зазначається, що наркотик має умовну назву BIKA (бик), коштує надзвичайно дешево - близько 150 форинтів за сигарету з невідомою речовиною.
«Найбільше смертей від наркотика зафіксовано у Будапешті та сусідніх областях», - йдеться у повідомленні.
Токсиколог пояснив, що у ЗМІ зазвичай повідомляють лише про смертельні випадки, але проблема набагато ширша.
«Лише минулого року на «чорному ринку» в Угорщині з'явилося понад тридцять нових синтетичних наркотичних засобів. А кілька років тому речовина під назвою «Диявольське дихання» вбило семеро людей буквально за кілька днів. Ні продавець, ні покупець не знають, що саме вони вживають і якою є смертельна доза цієї сполуки для людського організму. Найчастіше наркотик викликає миттєву серцеву недостатність», - повідомив токсиколог.
Габор Захер розповів, що десять днів тому не зумів врятувати життя 30-річного чоловіка, який прийняв невідомий препарат. «Лікарі також не можуть чітко сказати від чого гинуть люди. Адже зазвичай наркотики вживають у компанії - одні люди можуть померти, інші ні. Саме тому вживання невідомих наркотиків схоже на російську рулетку», - сказав лікар.
За висновками угорської поліції китайська наркотична речовина з'явилася в Угорщині у травні цього року і вперше була ідентифікована під час розслідування обставин загибелі 23-річного чоловіка в Мішкольці на півночі Угорщини.
За словами Чаби Гергея Горвата, представника Міністерства з питань людських ресурсів, один грам синтетичного канабіноїду продають всього за 1300-1500 форинтів на «чорному ринку» і цього достатньо для виготовлення п’яти смертельних сигарет.
Місцева поліція заарештувала трьох чоловіків, яких підозрюють у продажу наркотиків. Подальші розслідування ще десяти випадків смерті встановили, що вони можуть бути пов'язані з новим препаратом, який походить з Китаю. Жертви були віком від 23 до 36 років.
В тому числі є жертви в області Саболч-Сатмар-Берег, що межує з Закарпаттям.