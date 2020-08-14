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    Іноземець прилетів в Одесу з партією кокаїну на 1 мільйон гривень

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    Кокаїн на 1 мільйон гривень виявила СБУ у наркокур'єра з ЄС - Іноземець прилетів в Одесу з партією кокаїну на 1 мільйон гривень
    Кокаїн на 1 мільйон гривень виявила СБУ у наркокур'єра з ЄС
    Фото: СБУ

    Заборонені речовини правоохоронці виявили в його особистих речах під час огляду в Одеському міжнародному аеропорту

    Співробітники Служби безпеки України знайшли у іноземця, який прилетів на відпочинок до Одеси, понад пів кілограма кокаїну на 1 мільйон гривень.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

    За оперативною інформацією, оптову партію «товару» зловмисник віз на замовлення місцевих наркоторговців.

    Заборонені речовини правоохоронці виявили в його особистих речах під час огляду в Одеському міжнародному аеропорту. Наркотики іноземець приховав у банці з-під енергетиків. Проведені на місці експрес-дослідження показали, що у пакунках знаходився кокаїн, а також дрібні партії екстазі та канабісу. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить понад 1 мільйон гривень.

    Слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

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    Іноземець прилетів в Одесу з партією кокаїну на 1 мільйон гривень
    Іноземець прилетів в Одесу з партією кокаїну на 1 мільйон гривень
    Іноземець прилетів в Одесу з партією кокаїну на 1 мільйон гривень
    Іноземець прилетів в Одесу з партією кокаїну на 1 мільйон гривень
    Іноземець прилетів в Одесу з партією кокаїну на 1 мільйон гривень
    Іноземець прилетів в Одесу з партією кокаїну на 1 мільйон гривень
    Фото: СБУ

    Наразі іноземця затримано, йому повідомлено про підозру.

    Тривають слідчі дії. Перевіряються інші особи, причетні до наркотрафіка.

    Заходи із протидії контрабанді проводились спільно з Одеською митницею під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

    СБУ контрабанда Одеса наркотики
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