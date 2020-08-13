У чергах на кордоні з Угорщиною застрягли майже 400 авто



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Ввечері 13 серпня на КПП «Тиса» в черзі на виїзд стоять 260 автомобілів, а на КПП «Лужанка» —120

Люди проводять у черзі по 12 годин на палючому сонці

Прикордонники попереджають подорожуючих про автомобільні черги на українсько-угорському кордоні.

Так, в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомляють, що на двох КПП в угорському напрямку знаходиться 380 автомобілів.

Так, станом на 18 годину, на КПП «Тиса» в черзі на виїзд стоять 260 автомобілів, а на КПП «Лужанка» - 120.

Закарпатці в соцмережах розповідають, що в чергах під кордоном люди простоюють по 12 годин в неймовірній спеці.

Люди публікують в соцмережах світлини, на яких видно довжелезні черги із десятками автівок.

Між іншим, раніше керівниця пресслужби Чопського прикордонного загону Олена Трачук пояснила, чому на кордоні почали утворюватися такі черги.

«Така ситуація обумовлена, у першу чергу, впровадженням угорською стороною додаткових заходів контролю, що діють з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції, а також необхідністю вивчення та перевірки документів подорожуючих. Зокрема, окрім паспортів, поліцією Угорщини ретельно перевіряються документи, які підтверджують мету подорожі або транзитний характер поїздки. Відповідно, збільшується час на проходження контрольних процедур», - уточнила Трачук.

Вона також нагадала, що на українсько-угорському кордоні суміжною стороною визначені для транзитного проїзду виключно пункти пропуску «Чоп (Тиса)» та «Лужанка».