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    Події в Україні

    На Херсонщині поліція знайшла гігантські посіви конопель

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    На Херсонщині поліцейські вилучили марихуани на 20 мільйонів гривень - На Херсонщині поліція знайшла гігантські посіви конопель
    На Херсонщині поліцейські вилучили марихуани на 20 мільйонів гривень
    Фото: Нацполіція

    За цінами «чорного ринку» вартість вилученої марихуани становить майже 20 млн грн

    У Херсонській області затримали двох чоловіків, які вирощували марихуану в теплицях, «врожай« оцінюють у майже 20 млн грн.

    Про це повідомляє пресслужба ГУНП у регіоні.

    «Затримали двох наркоділків, один з яких є 41-річним жителем Російської Федерації. Зловмисники виростили наркоплантацію в Олешківському районі. Для своєї злочинної діяльності чоловіки використовували 3 теплиці довжиною близько 30 метрів, в кожній з яких вирощували по 500 кущів конопель. Насадження приховували серед овочевих культур», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що під час обшуків у підозрюваних вилучили 1500 кущів конопель та близько 40 кг марихуани, а також гвинтівку, пістолет, револьвер і все обладнання для вирощування наркотичних рослин.

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    На Херсонщині поліція знайшла гігантські посіви конопель
    На Херсонщині поліція знайшла гігантські посіви конопель
    На Херсонщині поліція знайшла гігантські посіви конопель
    На Херсонщині поліція знайшла гігантські посіви конопель
    На Херсонщині поліція знайшла гігантські посіви конопель
    На Херсонщині поліція знайшла гігантські посіви конопель
    Фото: Нацполіція

    За цінами «чорного ринку» вартість вилученої марихуани становить майже 20 млн грн.

    За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 та ч. 1 ст. 263 ККУ. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Херсонщина наркотики поліція
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