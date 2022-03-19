В уряді Великобританії анонсували санкції на експорт товарів подвійного призначення та технологій до РФ

На путінську Росію очікують нові санкції

Поряд з фінансово-економічними санкціями щодо Російської Федерації, які вступили в силу в результаті постанови уряду Великої Британії від 1 березня, санкції також будуть накладені на експорт до РФ товарів подвійного призначення та високотехнологічної продукції.

Про це в офіційному коментарі Guildhall заявили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

«Окрім фінансових заходів (прийнятих урядом Великої Британії 1 березня – ред.), за повним узгодженням з Сполученими штатами Америки та ЄС, ми введемо в дію нові торгові обмеження та жорсткий експортний контроль, аналогічний до того, який вже реалізують США. Ми висунемо новий закон, який заборонятиме експорт до Росії всіх товарів подвійного призначення включно з високотехнологічною продукцією та критично важливим технологічним обладнанням, а також комплектуючими в різних секторах, включно з електронікою, телекомунікаціями та сферою космосу», – заявили в британському МЗС.

Стосовно фінансових санкцій щодо РФ в британському МЗС уточнили, що мова йде про заходи, які вступили в дію в результаті постанови уряду Сполученого Королівства, прийнятої 1 березня.

«1 березня ми прийняли постанову, якою заборонені будь-які фінансові операції з Центральним банком Росії, Міністерством фінансів РФ та російським Фондом національного добробуту. Після переговорів Великобританії з міжнародними партнерами, 2 березня Європейський Союз заявив, що до 12 березня із системи SWIFT буде виключено 7 російських банків. Цьому рішенню сприяв тиск Сполученого Королівства. Ці заходи щодо структур, які вже перебувають під санкціями, вжиті у співпраці зі США та ЄС гарантують, що російські банки більше не зможуть користуватися SWIFT для транзакцій з банками в будь-якій країні, незалежно від того, чи ввела ця країна санкції проти Росії», – йдеться в у заяві.

«Нові повноваження також дозволять нам заборонити російським державним та приватним компаніям залучати кошти у Великій Британії, заборонити операції з їхніми цінними паперами та надання кредитів. Ми також обмежимо суму грошей, доступну для отримання громадянами Росії з депозитів на їхніх банківських рахунках у Великій Британії. Активи сотень юридичних та фізичних осіб будуть заморожені, зокрема, виробників, які спонсорують військову машину РФ та президента Путіна. Також сюди входить заборона на польоти компанії «Аерофлот» до Великої Британії», – йдеться у заяві МЗС Великобританії.

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