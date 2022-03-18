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    Думки вголос

    Що чекає на Росію після завершення війни

    Важко уявити, що люди свідомо обрали повернутись у ті страшні часи - Що чекає на Росію після завершення війни
    Важко уявити, що люди свідомо обрали повернутись у ті страшні часи
    фото з відкритих джерел

    Росіяни повертаються до репресивних часів раннього СРСР

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    Основные долгосрочные последствия:

    1. «Права человека» отменены. Поскольку из Совета Европы ушли, и Всеобщую декларацию прав человека можно не соблюдать, а создавать себе альтернативную. Лавров об этом говорил еще до войны: мол, нам навязывают концепцию прав человека, которая нам не подходит. Правозащитная деятельность в старом смысле будет в России невозможна.
    2. Научный обмен. С Европой и США весь приостановлен. Набор студентов из России закрыт. Стажировки будут в Астане и где-то еще в Азии.
    3. Кинофестивали и театральные фестивали теперь тоже в Астане. Канны, Берлинале, Венецианский фестиваль тоже приостановили. Книжные ярмарки тоже. Гастроли: все накрылись.
    4. Книгоиздание. Тут пока неясно. Будут ли продавать права российским издательствам? Или тоже будет глобальный бойкот.
    5. Рекламный бизнес. Понятно что будет в условиях импортозамещения. «Обращайтесь на московский вентиляторный завод» – такая будет реклама.
    6. Шоппинг, как в 90-е, весь сосредоточен будет в «третьей стране» (поехали в Турцию, купили шубу). Теперь весь Луи Виттон и вся Зара будет в Тбилиси или в Астане. Там быстро распухнут мегаполы под русских шопперов.
    7. В википедии уже почти все статьи переписали, скоро перепишут все. Во «внутреннем интернете» школьник будет иметь возможность читать статью «братская помощь народу Чехословакии в 1968» вместе статьи «Пражская весна».
    8. «Лишнего, сынок, не говори» (такая будет атмосфера и наставления в семье).

    П.С.: Вот с последствиями всего этого надо будет иметь дело потом. Когда все кончится...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Що чекає на Росію після завершення війни