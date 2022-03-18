Що чекає на Росію після завершення війни

Важко уявити, що люди свідомо обрали повернутись у ті страшні часи

Росіяни повертаються до репресивних часів раннього СРСР

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Основные долгосрочные последствия:

«Права человека» отменены. Поскольку из Совета Европы ушли, и Всеобщую декларацию прав человека можно не соблюдать, а создавать себе альтернативную. Лавров об этом говорил еще до войны: мол, нам навязывают концепцию прав человека, которая нам не подходит. Правозащитная деятельность в старом смысле будет в России невозможна. Научный обмен. С Европой и США весь приостановлен. Набор студентов из России закрыт. Стажировки будут в Астане и где-то еще в Азии. Кинофестивали и театральные фестивали теперь тоже в Астане. Канны, Берлинале, Венецианский фестиваль тоже приостановили. Книжные ярмарки тоже. Гастроли: все накрылись. Книгоиздание. Тут пока неясно. Будут ли продавать права российским издательствам? Или тоже будет глобальный бойкот. Рекламный бизнес. Понятно что будет в условиях импортозамещения. «Обращайтесь на московский вентиляторный завод» – такая будет реклама. Шоппинг, как в 90-е, весь сосредоточен будет в «третьей стране» (поехали в Турцию, купили шубу). Теперь весь Луи Виттон и вся Зара будет в Тбилиси или в Астане. Там быстро распухнут мегаполы под русских шопперов. В википедии уже почти все статьи переписали, скоро перепишут все. Во «внутреннем интернете» школьник будет иметь возможность читать статью «братская помощь народу Чехословакии в 1968» вместе статьи «Пражская весна». «Лишнего, сынок, не говори» (такая будет атмосфера и наставления в семье).

П.С.: Вот с последствиями всего этого надо будет иметь дело потом. Когда все кончится...

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