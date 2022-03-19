Арестович назвав напрямки, на яких зосередили сили окупанти

Шостий раз поспіль українські військові завдали удару окупантам у районі Чорнобаївки

Протягом доби суттєвих змін у стані, положенні або характері дій противника і наших Збройних сил та Сил оборони не відбулося. Ідуть тактичні бої місцевого значення. Основний напрямок зосередження сил противника залишається тим самим – Ізюм, Волноваха, Маріуполь, Херсон, Миколаїв. Про це під час брифінгу розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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Протягом доби наші війська завдали противнику потужних ударів, знищили декілька тилових колон в Сумській та Миколаївській області.

За попередніми даними, знищено командувача 8 загальновійськової армії Південного воєнного округу Російської Федерації. Ця армія відповідала за створення так званої міліції «Л/ДНР», несла основну відповідальність за події на Донбасі протягом попередніх восьми років.

Шостий раз поспіль українські військові завдали удару окупантам у районі Чорнобаївки на Херсонщині.

Повітряні сили знищили протягом доби 12 цілей. До сотого російського літака залишилося збити лише три.

Нагадаємо, триває 24 день російської окупації на території України. За цей час противник зазнав значних втрат, зокрема понад 14 тис. особового складу та 115 гелікоптерів.

Крім того, 19 березня близько 4 години ранку кияни відчули сильний запах гару, їдкий дим накрив столицю.

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