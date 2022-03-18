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    Економіка та фінанси

    LG та ще низка компаній призупиняють роботу в РФ

    Виробник побутової техніки не поставлятиме її країні-агресорці - LG та ще низка компаній призупиняють роботу в РФ
    Виробник побутової техніки не поставлятиме її країні-агресорці
    фото: Reuters

    Бізнес масово йде з Росії

    Південнокорейський виробник побутової електроніки LG Electronics призупинив усі постачання техніки в Росію. Про це віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

    «LG Electronics призупинив усі постачання техніки у РФ», – зазначив він.

    Також Федоров назвав ще низку компаній, які покинули ринок РФ або ввели обмеження

    «Хороші новини для нас, але не для РФ. Цифрова блокада росіян та країни-агресора триває. Хто ще з техкомпаній покинув ринок РФ чи ввів санкції?», – наголосив Федоров.

    Зокрема, мова йде про:

    • Компанію Schneider Electric, яка призупинила нові інвестиції і поставки в рамках нових проєктів у РФ та Білорусь. Вона одна зі світових лідерів в наданні цифрових рішень в сфері управління електроенергією та автоматизації;
    • Китайський виробник професійної техніки і електроніки (камери відеоспостереження і тд) Dahua, що припиняє всі поставки в РФ;
    • Американську технологічну IT-компанію Docker, яка зупинила підписки в РФ та Білорусі;
    • Figma перестала приймати оплату російськими картами.

    Також Федорові наголосив, що легенди світового футболу «Реал», ПСЖ та «Мілан» відмовились від співпраці з букмекерською компанією Fonbet.

    Крім цього, у всіх офіційних тренерів MikroTik у РФ призупинено дію тренерських сертифікатів. Зокрема, офіційні тренінги MikroTik в Росії більше не проводяться.

    Нагадаємо, ще один автогігант Росії відчув потужні антиросійські санкції.

    Як повідомлялося, Qualcomm не продаватиме процесори росіянам.

    Раніше Японія заборонила експорт до РФ і Білорусі понад 300 товарів та технологій.

    Також стало відомо, які страви, продукти та напої зникнуть із меню російських ресторанів через санкції.

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    Теги: Білорусь росія окупанти міністр санкції інвестиції війна мова ринок Україна Telegram Михайло Федоров окупація LG #stoprussia
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    LG та ще низка компаній призупиняють роботу в РФ