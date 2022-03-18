LG та ще низка компаній призупиняють роботу в РФ

Виробник побутової техніки не поставлятиме її країні-агресорці

Бізнес масово йде з Росії

Південнокорейський виробник побутової електроніки LG Electronics призупинив усі постачання техніки в Росію. Про це віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

«LG Electronics призупинив усі постачання техніки у РФ», – зазначив він.

Також Федоров назвав ще низку компаній, які покинули ринок РФ або ввели обмеження

«Хороші новини для нас, але не для РФ. Цифрова блокада росіян та країни-агресора триває. Хто ще з техкомпаній покинув ринок РФ чи ввів санкції?», – наголосив Федоров.

Зокрема, мова йде про:

Компанію Schneider Electric, яка призупинила нові інвестиції і поставки в рамках нових проєктів у РФ та Білорусь. Вона одна зі світових лідерів в наданні цифрових рішень в сфері управління електроенергією та автоматизації;

Китайський виробник професійної техніки і електроніки (камери відеоспостереження і тд) Dahua, що припиняє всі поставки в РФ;

Американську технологічну IT-компанію Docker, яка зупинила підписки в РФ та Білорусі;

Figma перестала приймати оплату російськими картами.

Також Федорові наголосив, що легенди світового футболу «Реал», ПСЖ та «Мілан» відмовились від співпраці з букмекерською компанією Fonbet.

Крім цього, у всіх офіційних тренерів MikroTik у РФ призупинено дію тренерських сертифікатів. Зокрема, офіційні тренінги MikroTik в Росії більше не проводяться.

Нагадаємо, ще один автогігант Росії відчув потужні антиросійські санкції.

Як повідомлялося, Qualcomm не продаватиме процесори росіянам.

Раніше Японія заборонила експорт до РФ і Білорусі понад 300 товарів та технологій.

Також стало відомо, які страви, продукти та напої зникнуть із меню російських ресторанів через санкції.

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