«Ну й що, що там цивільні»: окупанти підло обстрілюють мирних людей (відео)

Окупанти чудово розуміють куди стріляють

В Україні триває 24-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Російські окупанти цинічно і без сентиментів обстрілюють наші житлові будинки

«Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители», – відверто зізнаються вони.

Як повідомляє Служба безпеки України, у промиті пропагандою мізки рашистів заклали нову порцію нісенітниці: нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. Причому на верхніх сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки і джавеліни.

«Загарбники виправдовують розстріл мирних мешканців досить оригінально: «Путин дал им время съ*ться, а они не съ*ались».

Тобто, за версією окупантів, українці винні в тому, що живуть у своїх квартирах!», − заявили в СБУ.

Тепер очевидно, що окупанти, які виживуть, будуть розповідати казки про «озброєні до зубів українські багатоповерхівки» на суді в Гаазі.

Нагадаємо, російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігор Конашенков.