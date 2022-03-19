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    «Ну й що, що там цивільні»: окупанти підло обстрілюють мирних людей (відео)

    Окупанти чудово розуміють куди стріляють - «Ну й що, що там цивільні»: окупанти підло обстрілюють мирних людей (відео)
    Окупанти чудово розуміють куди стріляють
    фото: медіацентр ТРО Київ

    В Україні триває 24-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Російські окупанти цинічно і без сентиментів обстрілюють наші житлові будинки

    «Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители», – відверто зізнаються вони.

    Як повідомляє Служба безпеки України, у промиті пропагандою мізки рашистів заклали нову порцію нісенітниці: нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. Причому на верхніх сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки і джавеліни.

    «Загарбники виправдовують розстріл мирних мешканців досить оригінально: «Путин дал им время съ*ться, а они не съ*ались».

    Тобто, за версією окупантів, українці винні в тому, що живуть у своїх квартирах!», − заявили в СБУ.

    Тепер очевидно, що окупанти, які виживуть, будуть розповідати казки про «озброєні до зубів українські багатоповерхівки» на суді в Гаазі.

    Нагадаємо, російські окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу «Кинжал» для знищення підземного військового складу на заході України. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на офіційного представника Міноборони країни-агресора Ігор Конашенков.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна будинок окупація #stoprussia
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    «Ну й що, що там цивільні»: окупанти підло обстрілюють мирних людей (відео)