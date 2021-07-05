В Японії після зсувів ґрунту зникли понад 100 людей

В Японії зараз відбувається сезон дощів

Зсуви зачепили понад сотню будівель в Атамі, де розташовані курорти з гарячими джерелами

В Японії щонайменше три людини загинули і понад 100 зникли безвісти після зсувів ґрунту.

Як повідомляє Reuters, зсуви зачепили понад сотню будівель в Атамі, де розташовані курорти з гарячими джерелами. Курорт знаходиться на крутому схилі.

Зсуви в Японії сталися після потужної зливи. Через зруйновані будинки у рятувальників є побоювання щодо зростання кількості загиблих.

Як відомо, в Японії зараз відбувається сезон дощів, який є частиною Східно-азіатського сезону, зазвичай він проходить в період між 7 червня і 20 липня.

Раніше повідомлялося, що в Японії зсув зніс 80 будинків.