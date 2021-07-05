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    В Японії після зсувів ґрунту зникли понад 100 людей

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    В Японії зараз відбувається сезон дощів - В Японії після зсувів ґрунту зникли понад 100 людей
    В Японії зараз відбувається сезон дощів
    Фото: Reuters

    Зсуви зачепили понад сотню будівель в Атамі, де розташовані курорти з гарячими джерелами

    В Японії щонайменше три людини загинули і понад 100 зникли безвісти після зсувів ґрунту.

    Як повідомляє Reuters, зсуви зачепили понад сотню будівель в Атамі, де розташовані курорти з гарячими джерелами. Курорт знаходиться на крутому схилі.

    Зсуви в Японії сталися після потужної зливи. Через зруйновані будинки у рятувальників є побоювання щодо зростання кількості загиблих.

    Як відомо, в Японії зараз відбувається сезон дощів, який є частиною Східно-азіатського сезону, зазвичай він проходить в період між 7 червня і 20 липня.

    Раніше повідомлялося, що в Японії зсув зніс 80 будинків.

    Дивіться також: Будинки падали, немов карткові. Масштабний зсув у Японії потрапив на відео
    Теги: стихійні лиха Японія смерть
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    В Японії після зсувів ґрунту зникли понад 100 людей