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    В Японії зсув зніс 80 будинків

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    В Японії зсув зніс 80 будинків

    Місцеві екстрені служби були змушені переривати пошуково-рятувальну операцію через поновлення дощів

    У японському місті Атамі в префектурі Сідзуока зійшов з гір зсув зніс і знищив близько 80 будинків, повідомляє телеканал NHK.

    Місцеві екстрені служби були змушені переривати пошуково-рятувальну операцію через поновлення дощів. На даний момент відомо про двох загиблих, в суботу, 3 липня, рятувальники також виявили десять чоловік всередині будинків, похованих під обвалом.

    За даними японських екстрених служб, поки неможливо встановити масштаби події, так як дощі тривають. За різними оцінками, від зсуву в різній мірі постраждали від 100 до 300 будинків.

    Раніше в Японії через потужного зсуву постраждало 20 осіб. За оцінками метеорологів, за три дня в префектурі Сідзуока випало близько 550 міліметрів опадів, в в префектурі Канагава - 780 міліметрів, що перевищило місячний рівень опадів.

    В Японії зараз відбувається сезон дощів, який є частиною Східно-азіатського сезону, зазвичай він проходить в період між 7 червня і 20 липня.

    Теги: стихійні лиха Японія рятувальники
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    В Японії зсув зніс 80 будинків