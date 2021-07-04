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    На аукціоні в Японії ягоди черешні продали за химерною ціною

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    Ця черешня вийшла на ринок у 2019 році - На аукціоні в Японії ягоди черешні продали за химерною ціною
    Ця черешня вийшла на ринок у 2019 році
    Фото з відкритих джерел

    Вартість однієї ягоди сорту Juno Hearts склала $270

    На аукціоні в Японії продали 15 черешень найвищого ґатунку у формі серця за 450 тис. єн ($4 073). Вартість однієї ягоди сорту Juno Hearts склала 30 тис. єн ($270), повідомляє The mainichi.

    У повідомленні йдеться, що сорт Juno Hearts виведений у префектурі Аоморі та відомий високим умістом цукру – 20%.

    Ця черешня вийшла на ринок у 2019 році. Ягодам, що мають діаметр понад 31 мм і гарний колір та блиск, присвоюється головний фірмовий знак Aomori Heartbeat.

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    29 червня на центральному гуртовому ринку Хатінохе було виставлено на аукціон 26 коробок черешень Juno Heart та 13 коробок Aomori Heartbeat, вироблених у містечках Саннохе та Нанбу, сусідньому з Хатінохе.

    Після початку аукціону по сьомій ранку, торгові маклери почали підвищувати ставки за черешні один за одним.

    «Рівень уваги вищий, ніж минулого року, – сказав Йосітака Йокомачі, президент дистриб’ютора фруктів та овочів Hachinohe Chuo Seika K.K. – Оскільки вони не були розподілені по країні, я думаю, що бізнес-запити надходитимуть ще деякий час».

    Киоко Наґацука, гуртова продавчиня фруктів та овочів з компанії Nagatsuka Seika K.K., штаб-квартира якої розташована в місті Чиба на сході Японії, успішно зробила найвищу ставку в розмірі 450 тис. єн за коробку черешень Aomori Heartbeat.

    «Багато людей дивуються їх розміру та солодкості. Хоча є багато людей, які досі не знають про них, я хотіла б представити ці черешні всій країні», – сказала вона.

    Нагадаємо, українським фермерам доводиться знищувати врожай черешні. До таких варварських методів доводиться вдаватися через відсутність попиту на ягоди. Фермери бідкаються, що черешню не купують навіть на переробку.

    Теги: Японія ринок аукціон фрукти
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    На аукціоні в Японії ягоди черешні продали за химерною ціною