На аукціоні в Японії ягоди черешні продали за химерною ціною

Ця черешня вийшла на ринок у 2019 році

Вартість однієї ягоди сорту Juno Hearts склала $270

На аукціоні в Японії продали 15 черешень найвищого ґатунку у формі серця за 450 тис. єн ($4 073). Вартість однієї ягоди сорту Juno Hearts склала 30 тис. єн ($270), повідомляє The mainichi.

У повідомленні йдеться, що сорт Juno Hearts виведений у префектурі Аоморі та відомий високим умістом цукру – 20%.

Ця черешня вийшла на ринок у 2019 році. Ягодам, що мають діаметр понад 31 мм і гарний колір та блиск, присвоюється головний фірмовий знак Aomori Heartbeat.

29 червня на центральному гуртовому ринку Хатінохе було виставлено на аукціон 26 коробок черешень Juno Heart та 13 коробок Aomori Heartbeat, вироблених у містечках Саннохе та Нанбу, сусідньому з Хатінохе.

Після початку аукціону по сьомій ранку, торгові маклери почали підвищувати ставки за черешні один за одним.

«Рівень уваги вищий, ніж минулого року, – сказав Йосітака Йокомачі, президент дистриб’ютора фруктів та овочів Hachinohe Chuo Seika K.K. – Оскільки вони не були розподілені по країні, я думаю, що бізнес-запити надходитимуть ще деякий час».

Киоко Наґацука, гуртова продавчиня фруктів та овочів з компанії Nagatsuka Seika K.K., штаб-квартира якої розташована в місті Чиба на сході Японії, успішно зробила найвищу ставку в розмірі 450 тис. єн за коробку черешень Aomori Heartbeat.

«Багато людей дивуються їх розміру та солодкості. Хоча є багато людей, які досі не знають про них, я хотіла б представити ці черешні всій країні», – сказала вона.

Нагадаємо, українським фермерам доводиться знищувати врожай черешні. До таких варварських методів доводиться вдаватися через відсутність попиту на ягоди. Фермери бідкаються, що черешню не купують навіть на переробку.