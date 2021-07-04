На Кіпрі вирує масштабна лісова пожежа, країна просить допомоги (фото)

Вогонь швидко поширюється лісовими масивами через суху і спекотну погоду

Європейський Союз відправив повітряну допомогу до Кіпру, щоб стримати масштабну лісову пожежу, що вирує на північ від міст Лімассол та Ларнака. Про це повідомляє Associated Press.

Пожежа вразила щонайменше шість громад у передгір’ї гірського масиву Троодос, область соснового лісу та густорослих чагарників. Європейська комісія заявила, що пожежні літаки вилетіли з Греції для боротьби з пожежею, а Італія також планує розгорнути повітряну допомогу. Посадовці заявили, що очікувалася допомога і від Ізраїлю.

«Це найстрашніша лісова пожежа в історії Кіпру», – сказав директор департаменту лісового господарства Шараламбос Александру.

Були зроблені спроби запобігти пожежі: перетинати гори і зупинити її, перш ніж дійти до Мачайрасу, соснового лісу та однієї з найвищих вершин Кіпру. Александру заявив, що периметр пожежі становив «принаймні 40 кілометрів».

Постраждали десятки об’єктів нерухомості. У районі були широкомасштабні відключення електрики. Дим був помітний в столиці Нікосії, яка знаходилась на відстані 75 км (45 миль).

«Це дуже складний день для Кіпру. Всі механізми держави працюють, і пріоритетом є відсутність людських втрат», – написав у своєму Twitter президент Кіпру Нікос Анастасіядес.

Причини пожежі, яка сталася приблизно опівдні, були незрозумілими. Цього тижня Кіпр пережив спеку, температура якої перевищує 40 за Цельсієм (104 за Фаренгейтом).

Нагадаємо, 30 червня, траса «Колима» в російській Якутії через масштабні пожежі, які вирують на площі 100 тисяч гектарів, стала схожа на «портал до пекла». Місцевим жителям заборонили відвідувати ліси, а більшості водіїв доводиться шукати об’їзні шляхи.