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    У світі

    В Японії стався сильний землетрус

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    Даних про потерпілих і руйнування не надходило - В Японії стався сильний землетрус
    Даних про потерпілих і руйнування не надходило

    Епіцентр підземних поштовхів знаходився в префектурі Ібаракі на узбережжі Тихого океану

    Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок на північному сході японського острова Хонсю, загроза цунамі не оголошувалася.

    Про це повідомило національне метеорологічне управління Японії.

    Епіцентр підземних поштовхів знаходився в префектурі Ібаракі на узбережжі Тихого океану, а осередок залягав на глибині близько 80 км під океанським дном.

    Даних про потерпілих і руйнування не надходило.

    Про будь-які позаштатні ситуації на розташованій недалеко від епіцентру землетрусу аварійної АЕС «Фукусіма-1» також не повідомляється.

    Підземні поштовхи відчули жителі сусідніх префектур Міягі, Тіба і Тотігі

    Нагадаємо, 15 червня біля берегів Нової Зеландії зафіксований потужний землетрус магнітудою 7,2.

    До слова, 1 червня у Сальвадорі стався землетрус. Того ж дня в Албанії стався руйнівний землетрус з постраждалими.

    Раніше повідомлялося про землетрус у Перу.

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