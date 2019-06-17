В Японії стався сильний землетрус



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Даних про потерпілих і руйнування не надходило

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в префектурі Ібаракі на узбережжі Тихого океану

Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок на північному сході японського острова Хонсю, загроза цунамі не оголошувалася.

Про це повідомило національне метеорологічне управління Японії.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в префектурі Ібаракі на узбережжі Тихого океану, а осередок залягав на глибині близько 80 км під океанським дном.

Даних про потерпілих і руйнування не надходило.

Про будь-які позаштатні ситуації на розташованій недалеко від епіцентру землетрусу аварійної АЕС «Фукусіма-1» також не повідомляється.

Підземні поштовхи відчули жителі сусідніх префектур Міягі, Тіба і Тотігі

Нагадаємо, 15 червня біля берегів Нової Зеландії зафіксований потужний землетрус магнітудою 7,2.

До слова, 1 червня у Сальвадорі стався землетрус. Того ж дня в Албанії стався руйнівний землетрус з постраждалими.

Раніше повідомлялося про землетрус у Перу.