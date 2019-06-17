В Японії стався сильний землетрус
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в префектурі Ібаракі на узбережжі Тихого океану
Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок на північному сході японського острова Хонсю, загроза цунамі не оголошувалася.
Про це повідомило національне метеорологічне управління Японії.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в префектурі Ібаракі на узбережжі Тихого океану, а осередок залягав на глибині близько 80 км під океанським дном.
Даних про потерпілих і руйнування не надходило.
Про будь-які позаштатні ситуації на розташованій недалеко від епіцентру землетрусу аварійної АЕС «Фукусіма-1» також не повідомляється.
Підземні поштовхи відчули жителі сусідніх префектур Міягі, Тіба і Тотігі
Нагадаємо, 15 червня біля берегів Нової Зеландії зафіксований потужний землетрус магнітудою 7,2.
До слова, 1 червня у Сальвадорі стався землетрус. Того ж дня в Албанії стався руйнівний землетрус з постраждалими.
Раніше повідомлялося про землетрус у Перу.