У Сальвадорі стався потужний землетрус



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Про жертви і руйнування поки нічого не повідомляється

Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів

Сила землетрусу, який стався на півдні Сальвадору, досягала 6,6 бала.

Про це інформує Анадолу з посиланням на Геологічну службу США.

«Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 27 кілометрах на південний схід від міста Ла-Лібертад», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Про жертви і руйнування поки нічого не повідомляється.

Нагадаємо, 26 травня у Перу стався потужний землетрус.

Також 21 травня на грецькому курорті стався землетрус.

До слова, в Румунії в сейсмоактивному гірському регіоні Вранча в суботу ввечері, 18 травня, стався землетрус магнітудою 4,1.

Як повідомлялося, 18 травня в китайській провінції Цзілінь на північному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,1 бали.