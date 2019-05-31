У Сальвадорі стався потужний землетрус
Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів
Сила землетрусу, який стався на півдні Сальвадору, досягала 6,6 бала.
Про це інформує Анадолу з посиланням на Геологічну службу США.
«Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 27 кілометрах на південний схід від міста Ла-Лібертад», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
Про жертви і руйнування поки нічого не повідомляється.
Нагадаємо, 26 травня у Перу стався потужний землетрус.
Також 21 травня на грецькому курорті стався землетрус.
До слова, в Румунії в сейсмоактивному гірському регіоні Вранча в суботу ввечері, 18 травня, стався землетрус магнітудою 4,1.
Як повідомлялося, 18 травня в китайській провінції Цзілінь на північному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,1 бали.