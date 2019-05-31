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    У світі

    У Сальвадорі стався потужний землетрус

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    Про жертви і руйнування поки нічого не повідомляється - У Сальвадорі стався потужний землетрус
    Про жертви і руйнування поки нічого не повідомляється

    Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів

    Сила землетрусу, який стався на півдні Сальвадору, досягала 6,6 бала.

    Про це інформує Анадолу з посиланням на Геологічну службу США.

    «Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 27 кілометрах на південний схід від міста Ла-Лібертад», - ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

    Про жертви і руйнування поки нічого не повідомляється.

    Нагадаємо, 26 травня у Перу стався потужний землетрус.

    Також 21 травня на грецькому курорті стався землетрус.

    До слова, в Румунії в сейсмоактивному гірському регіоні Вранча в суботу ввечері, 18 травня, стався землетрус магнітудою 4,1.

    Як повідомлялося, 18 травня в китайській провінції Цзілінь на північному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,1 бали.

     

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