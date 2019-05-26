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    У Перу стався потужний землетрус

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    Підземні поштовхи зафіксували в 7:41 за часу UTC (10:41 - київський час). - У Перу стався потужний землетрус
    Підземні поштовхи зафіксували в 7:41 за часу UTC (10:41 - київський час).
    Фото: ЕРА

    Загрози цунамі для регіону поки оголошено не було

    На півночі Перу стався землетрус магнітудою 8 балів. Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

    Як наголошується, загрози цунамі для регіону поки оголошено не було.

    Підземні поштовхи, як зазначається в повідомленні USGS, зафіксували в 7:41 за часу UTC (10:41 - київський час).

    Епіцентр землетрусу розташовувався в 80 км на південний схід від району Лагунас, приблизно в 190 км на схід від міста Мойобамба. Вогнище залягало на глибині 115 км.

    Інших деталей про подію в геологічній службі поки не повідомляють. Інформації про постраждалих або руйнування в результаті події поки також немає.

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