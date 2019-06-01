В Албанії стався руйнівний землетрус: є постраждалі
Отримали поранення щонайменше двоє людей
У сільських районах Албанії на південний схід від столиці стався землетрус з магнітудою 5,3.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AP.
В результаті землетрусу щонайменше двоє людей отримали поранення. Міністерство оборони країни повідомило про принаймні п'ять пошкоджених будинків.
Інститут геології, енергетики, води і навколишнього середовища Албанії інформує, що землетрус стався о 6:26 за місцевим часом в суботу і зачепив район Корча за 180 кілометрів на південний схід від Тірани.
Албанія є частиною сейсмонебезпечної зони, де землетруси реєструють кожні кілька днів, хоча більшість з них не відчувається.
Нагадаємо, 1 червня у Сальвадорі стався землетрус.
Раніше повідомлялося про землетрус у Перу.
Також 21 травня на грецькому курорті стався землетрус.