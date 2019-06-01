В Албанії стався руйнівний землетрус: є постраждалі



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Повідомляється про принаймні п'ять пошкоджених будинків в Албанії внаслідок землетрусу

Отримали поранення щонайменше двоє людей

У сільських районах Албанії на південний схід від столиці стався землетрус з магнітудою 5,3.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AP.

В результаті землетрусу щонайменше двоє людей отримали поранення. Міністерство оборони країни повідомило про принаймні п'ять пошкоджених будинків.

Інститут геології, енергетики, води і навколишнього середовища Албанії інформує, що землетрус стався о 6:26 за місцевим часом в суботу і зачепив район Корча за 180 кілометрів на південний схід від Тірани.

Албанія є частиною сейсмонебезпечної зони, де землетруси реєструють кожні кілька днів, хоча більшість з них не відчувається.

Нагадаємо, 1 червня у Сальвадорі стався землетрус.

Раніше повідомлялося про землетрус у Перу.

Також 21 травня на грецькому курорті стався землетрус.