Усі члени Кабміну погодилися зробити щеплення вакциною Covishield

Під час наради із прем'єром Денисом Шмигалем усі міністри домовилися разом вакцинуватися

Усі члени Кабінету міністрів України зроблять щеплення від коронавірусу індійською вакциною Covishield.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт.

За його словами, під час наради із прем'єром Денисом Шмигалем усі міністри домовилися разом вакцинуватися.

«У нас була нарада з прем'єром. Домовилися, що міністри оберуть час і провакцинуються, покажуть приклад», – сказав Гутцайт.

За його словами, у нього немає застережень через те, що щеплення робитиметься вакциною індійського виробництва.

«Якщо ці щеплення роблять всім українцям, якщо президент це зробив, міністр Степанов, які можуть бути питання», – запитав Гутцайт.

Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що в Україні дозволять використовувати залишки вакцин для людей поза загальною чергою для того, щоб уникнути їх утилізації.

Як відомо, наприкінці лютого до України надійшла партія індійської вакцини Covishield. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

У вівторок, 2 березня, під час поїздки на Донбас президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу.

Також глава МОЗ Максим Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Глава МОЗ очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.