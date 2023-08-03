«Вагнерівець», який повернувся з України, вбив шістьох росіян

У першому будинку було вбито батька і сина, а в другому – трьох чоловіків і жінку

У Карелії, Росія, заарештували колишнього найманця приватної військової компанії «Вагнер» Ігоря Софонова, після звинувачень у вбивстві шістьох людей. Про це повідомляє «Север. Реалии».

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Інцидент стався в серпні 2023 року в селі Дерев'яне Прионезького району Карелії. Два приватні будинки, розташовані за двісті метрів один від одного, стали місцем жорстоких убивств. У першому будинку було вбито батька і сина, а в другому – трьох чоловіків і жінку. Зловмисники спробували спалити будинки, щоб замести сліди злочинів.

Поліція затримала 37-річного Ігоря Софонова і 38-річного Максима Бочкарьова, яких підозрюють у масовому вбивстві, через шість годин після виявлення трупів. ЗМІ повідомляють, що обидва раніше відбували тривалі терміни ув'язнення: Софонов – за різні злочини, а Бочкарьов – за насильницькі злочини та розбій.

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Відомо, що Софонов був завербований «вагнерівцями» в колонії 2022 року і відправлений в Україну для участі в бойових діях. Після повернення з війни навесні 2023 року, свідки стверджують, що Соронов вживав багато алкоголю.

Як зазначають журналісти видання, у ПВК «Вагнер» почали вербувати ув'язнених і відправляти їх на війну після кількох невдач російської армії на території України. Учасники ПВК зобов'язувалися пробути на передовій пів року і під загрозою розстрілу не відступати й не здаватися в полон. Тим, хто переживе пів року, обіцяли звільнення. Оцінки кількості завербованих варіюються від 50 до 70 тисяч бійців, і частина з них уже отримала помилування за свою участь у бойових діях.

Нагадаємо, раніше один із «вагнерівців» зізнався у вбивстві 400 людей з Бахмута.