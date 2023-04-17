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«Це я вбив. Не приховую»: «вагнерівець» зізнався у вбивстві 400 людей з Бахмута (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Це я вбив. Не приховую»: «вагнерівець» зізнався у вбивстві 400 людей з Бахмута (відео)
Найманець стверджує, що не пощадив нікого: ні дітей, ні старих
скріншот відео

За словами бойовика Улдарова, за невиконання наказу Пригожина його чекала жорстока смерть

Екскомандири російської терористичної організації ПВК «Вагнера» розповіли російському проєкту Gulagu.net про масові вбивства цивільних та військовополонених українців, звірства та інші воєнні злочини, які вони вчинили на війні проти України за наказами ватажка Євгенія Пригожина, соратника диктатора Володимира Путіна.

Інтерв'ю проєкту дав колишній в'язень російських тюрем Азамат Улдаров, який помилований указом Путіна. Як розповів бойовик Улдаров, його загону дали наказ «знищити всіх» під час штурму міст Соледар та Бахмут. Він зізнався у тому, що сам віддав наказ на вбивство «300-400» людей, які переховувались у підвалі. Зокрема, він сказав, що серед них було «приблизно 40 дітей».

«Я дітей вбивав, я це не приховую. Мені дали команду – я вбив. А що мені ще треба було робити? У мене була команда нікого не випустити. Я її виконав. Моя група всіх положила там, всі там залишились. Це був підвал дев’ятиповерхівки, де переховувалися люди. Ніхто не вийшов», – розповів терорист.

Улдаров розповів, що після злочинного наказу зайшов перевірити тих, хто міг вижити, проте всі, за його словами, померли. Він стверджує, що це був особистий наказ Євгена Пригожина – вбивати всіх.

«Це були слова Пригожина. Вбивати всіх. Нікого в полон не брати. Це нам було сказано Пригожиним. По відео. Він нам сказав нікого в полон не брати, взагалі нікого. ... Так, це було кілька днів тому. Я навіть тобі скажу, якого це було. Це було 18 березня. Ми зайшли в Бахмут, в центр міста, встали. Останній дали бій, наших хлопців поклали. Нам був дзвінок-звіт. І після цього звіту нам була команда знищити ворогів. Ми знайшли екіпаж з артою, артою закидали і пішли штурмом. І вбили п****асів всіх. Діти постраждали. Шкода дітей. Багато дітей загинуло. Було таке, так. Не приховуємо. Це на моїх руках кров», – розповів «вагнерівець». 

Нагадаємо, що 17 квітня російські правозахисники викрили злочини Пригожина та найманців «Вагнера». 

Теги: вбивство ПВК Вагнера Бахмут

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