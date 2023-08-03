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Журналісти знайшли таємні центри вербування найманців у «Вагнер»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Журналісти знайшли таємні центри вербування найманців у «Вагнер»
Основний напрямок рекрутингу «вагнерівців» – країни Африки
фото з відкритих джерел

«Вагнер» всупереч заявам Пригожина продовжує вербувати найманців

Регіональні центри ПВК «Вагнер» у Росії продовжують набір найманців після того, як фінансист угроуповання Євген Пригожин публічно оголосив про зупинку вербування. Про це пише видання «Важные истории».

У профільних чатах, де спілкуються між собою російські «добровольці», «Важные истории» знайшли повідомлення про те, що група планує відновити вербування в серпні.

Один із колишніх найманців ПВК, який воював в Африці і в Україні, на умовах анонімності розповів виданню, що вербування відновили через православний спортивний клуб «Десантники» в Омську й один із пунктів ПВК у Новосибірську.

Кореспондент «Важных историй» під виглядом «добровольця» намагався потрапити на нову хвилю вербування в ПВК.

В омському клубі «Десантник» журналісту сказали: «Вагнеру» заборонили будь-яку вербовку в РФ, тому ніяк». Але в новосибірській ветеранській організації «Силовое единство Сибири», яка стала офіційним представником ПВК в місті, розповіли, що новий набір проходить по п’ятницях: кандидат повинен прийти до них в офіс в кросівках і спортивній формі і здати нормативи з фізичної підготовки. У кандидата не повинно бути судимостей, хронічних захворювань і боргів за базою Федеральної служби судових приставів, він повинен мати військову спеціальність і закордонний паспорт. Основний напрямок рекрутингу – країни Африки.

Найманець ПВК «Вагнер», з яким вдалося поспілкуватися виданню, запевняє, що вербувальні центри після відбору розподіляють напрямки роботи бойовиків і можуть відправляти їх у зону бойових дій в Україні. Вербувальники цю інформацію виданню не підтвердили.

Нагадаємо, 31 липня очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців.

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Повідомлялося, що у Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі.

На зустрічі з російським диктатором Путіни у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі, хочуть атакувати Польщу.

Наразі в Білорусі нараховується трохи більше 5 тис. «вагнерівців», проте найманці Пригожина продовжують прибувати. 

Теги: росія ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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