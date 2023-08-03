Журналісти знайшли таємні центри вербування найманців у «Вагнер»

«Вагнер» всупереч заявам Пригожина продовжує вербувати найманців

Регіональні центри ПВК «Вагнер» у Росії продовжують набір найманців після того, як фінансист угроуповання Євген Пригожин публічно оголосив про зупинку вербування. Про це пише видання «Важные истории».

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У профільних чатах, де спілкуються між собою російські «добровольці», «Важные истории» знайшли повідомлення про те, що група планує відновити вербування в серпні.

Один із колишніх найманців ПВК, який воював в Африці і в Україні, на умовах анонімності розповів виданню, що вербування відновили через православний спортивний клуб «Десантники» в Омську й один із пунктів ПВК у Новосибірську.

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Кореспондент «Важных историй» під виглядом «добровольця» намагався потрапити на нову хвилю вербування в ПВК.

В омському клубі «Десантник» журналісту сказали: «Вагнеру» заборонили будь-яку вербовку в РФ, тому ніяк». Але в новосибірській ветеранській організації «Силовое единство Сибири», яка стала офіційним представником ПВК в місті, розповіли, що новий набір проходить по п’ятницях: кандидат повинен прийти до них в офіс в кросівках і спортивній формі і здати нормативи з фізичної підготовки. У кандидата не повинно бути судимостей, хронічних захворювань і боргів за базою Федеральної служби судових приставів, він повинен мати військову спеціальність і закордонний паспорт. Основний напрямок рекрутингу – країни Африки.

Найманець ПВК «Вагнер», з яким вдалося поспілкуватися виданню, запевняє, що вербувальні центри після відбору розподіляють напрямки роботи бойовиків і можуть відправляти їх у зону бойових дій в Україні. Вербувальники цю інформацію виданню не підтвердили.

Нагадаємо, 31 липня очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців.

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Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Повідомлялося, що у Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі.

На зустрічі з російським диктатором Путіни у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі, хочуть атакувати Польщу.

Наразі в Білорусі нараховується трохи більше 5 тис. «вагнерівців», проте найманці Пригожина продовжують прибувати.