Пригожин зробив заяву про вербування нових найманців до «Вагнера»

Пригожин стверджує, що відправив у відпустку більшу частину найманців

Фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що компанія припинила вербування нових найманців. Про це йдеться у поширеній через телеграм-канал його заяві.

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«Наразі час відкриття центрів з набору поки що не визначено, – сказав Пригожин. – Поки ми не маємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір».

Раніше про те, що ПВК «Вагнер» на невизначений термін призупиняє роботу регіональних центрів з вербування найманців, повідомив телеграм-канал компанії, в якому розміщуються оголошення про роботу в цій структурі.

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Пригожин сказав, що «Вагнер» продовжує роботу в Африці та в «підготовчих центрах» у Білорусі, і додав, що більша частина найманців компанії зараз перебуває у відпустці.

Наприкінці червня, приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту і через місяць після виведення з лінії фронту, ПВК «Вагнер» ще продовжувала вербувати найманців по всій Росії, зазначає BBC.

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Повідомлялося, що у Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі.

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На зустрічі з російським диктатором Путіни у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі, хочуть атакувати Польщу.

Наразі в Білорусі нараховується трохи більше 5 тис. «вагнерівців», проте найманці Пригожина продовжують прибувати.