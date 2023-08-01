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До Білорусі прямує 14-та колона «вагнерівців»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Білорусі прямує 14-та колона «вагнерівців»
фото ілюстративне

У колоні близько 15 машин і більшість – це фури, які перевозять великі залізні контейнери

Сьогодні, 1 серпня до Білорусі прибула 14 колона найманців з ПВК «Вагнер». У її складі помічено 15 машин. Про це повідомляє телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

«14-та колона найманців Пригожина в даний момент рухається трасою М5 від Осиповичів у напрямку табору в с. Цель», - ідеться в повідомленні.

До Білорусі прямує 14-та колона «вагнерівців» фото 1

Зазначається, що у колоні близько 15 машин і більшість – це фури, які перевозять великі залізні контейнери, схожі на морські. Частина контейнерів виглядає переобладнаними під інші потреби. Що саме перевозиться у контейнерах, невідомо. Окрім фур у колоні також їде автобус та кілька пікапів.

Номери машин знято або заклеєно.

Нагадаємо, речник Держприкордонної служби Андрій Демченко повідомив, що наразі в Білорусі  нараховується трохи більше 5 тис. «вагнерівців». Найманці Пригожина продовжують прибувати. 

Теги: Білорусь ПВК Вагнера автобус

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