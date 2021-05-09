Вакцини Pfizer та AstraZeneca вже після першого щеплення ефективні на 87%, – дослідження

Вакцини AstraZeneca та Pfizer використовують і в Україні

Перша доза вакцини проти Covid-19 від AstraZeneca і Pfizer виявилася на 86,6% ефективною в запобіганні вірусу серед людей старше 60 років.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження, яке провели вчені у Південній Кореї.

Дані Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань (KDCA) демонструють, що вакцина Pfizer є на 89,7% ефективною у запобіганні інфекції щонайменше через два тижні після введення першої дози. Вакцина AstraZeneca – на 86%.

Дослідження базується на опитуванні 3,5 млн людей у Південній Кореї віком понад 60 років. Його проводили протягом двох місяців з 26 лютого. Воно включало 521 133 людини, які отримали першу дозу вакцини Pfizer або AstraZeneca.

За даними KDCA, загалом виявили 1 237 випадки Covid-19 і тільки 29 з них були з вакцинованої групи.

Доведено, що обидві вакцини забезпечують високий захист від хвороби після першої дози. Але люди повинні пройти повну вакцинацію (вколоти дві дози вакцини) відповідно до рекомендацій, тому що тоді рівень захисту буде ще вищим, – йдеться у дослідженні.

У Міністерстві охорони здоров’я Південної Кореї зазначають, дослідження проводили саме на такій віковій групі через те, що 95% людей, які померли від Covid-19 у країні, були старше 60 років.

Зазначимо, що вакцини AstraZeneca та Pfizer використовують і в Україні.

Нагадаємо, протягом доби у пʼятницю, 7 травня, у країні було вакциновано 36046 людей. Таким чином станом на 8 травня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 857 798 осіб.

Як повідомлялося, керівництво Pfizer пояснило брак вакцини для бідних країн.