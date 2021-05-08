Керівництво Pfizer пояснило брак вакцини для бідних країн

У фармкомпанії вважають, що небагаті держави самі відмовилися резервувати препарат

Небагаті країни самі відмовляються закуповувати вакцину виробництва Pfizer і BioNTech, – про це заявив гендиректор Pfizer Альберт Бурла в листі співробітникам. Перед цим адміністрація президента США підтримала ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі тимчасово призупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу.

Бурла виступив проти відмови від патентів, стверджуючи, що бідним країнам не вистачило препарату, оскільки вони самі відмовилися зарезервувати дози вакцини.

Глава Pfizer зазначив, що «справедливий розподіл [вакцини] був дороговказною зіркою» компанії з першого дня. За його словами, щоб кожна країна могла отримати препарат, потрібно було виконати дві умови – забезпечити адекватну ціну і достатній обсяг виробництва.

Перша умова, додав він, була виконана одразу – компанія запропонувала країнам багаторівневу систему ціноутворення. Для країн із середнім рівнем доходу вакцина коштувала вдвічі дешевше, ніж для багатих, а країнам з низьким рівнем доходу її пропонували за собівартістю.

Однак більшість доз зарезервували саме багаті країни. Глава Pfizer зазначає, що згодом вирішив знову звернутися до низки країн із середнім і низьким рівнем доходів, щоб ті зарезервували дози вакцини. Однак вони, як стверджує Бурла, вирішили замовити препарати в інших виробників. Що це за країни – він не уточнює.

Після того як деякі виробники не змогли виконати свої зобовʼязання з постачання, ці країни вирішили звернутися до Pfizer. «Ми очікуємо, що у другій половині 2021 року баланс поставок буде на їхню користь, а у 2022-му поставок вистачить практично для всіх», — підкреслив Бурла.

Реагуючи на ініціативу адміністрації Байдена, глава Pfizer заявив, що відмова від патентів на вакцини може створити «більше проблем». Він зазначив, що основним обмеженням для нарощування виробництва є нестача високоспеціалізованої сировини. А відміна патентів на вакцини, додав він, може погіршити цей дефіцит сировини.

До слова, президент Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий говорити про призупинення патентів на вакцини для сприяння ширшому виробництву, але це рішення не є панацеєю.

Також сьогодні стало відомо, що Єврокомісія та Pfizer законтрактували поставку додаткових 1,8 млрд доз вакцини.