Щеплення від коронавірусу зробили понад 850 тисяч українців

У МОЗ повідомили, скільки українців станом на 8 травня вже отримали щеплення від коронавірусу

Протягом пʼятниці було вакциновано 36 тисяч осіб

Протягом доби у пʼятницю, 7 травня, у країні було вакциновано 36 046 людей. Таким чином станом на 8 травня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 857 798 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.

«36 046 людей щеплено проти Covid-19 за добу 7 травня 2021 року в Україні. 857 798 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щеплення проводилось 241 мобільною бригадою з імунізації та 1 608 пунктами щеплення. Станом на 7 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалася 525 881 людина.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 753 випадки/ 5 032 щеплення;

Вінницька область – 225 випадків/ 1 939 щеплень;

Волинська область – 221 випадок/ 718 щеплень;

Дніпропетровська область – 668 випадків/ 3 574 щеплення;

Донецька область – 569 випадків/ 1 133 щеплення;

Житомирська область – 269 випадків/ 741 щеплення;

Закарпатська область – 121 випадок/ 597 щеплень;

Запорізька область – 424 випадки/ 1 516 щеплень;

Івано-Франківська область – 165 випадків/ 1 201 щеплення;

Київська область – 370 випадків/ 2 662 щеплення;

Кіровоградська область – 143 випадки/ 1 088 щеплень;

Луганська область – 264 випадки/ 670 щеплень;

Львівська область – 478 випадків/ 3 215 щеплень;

Миколаївська область – 286 випадків/ 857 щеплень;

Одеська область – 366 випадків/ 1 618 щеплень;

Полтавська область – 317 випадків/ 673 щеплення;

Рівненська область – 475 випадків/ 1 256 щеплень;

Сумська область – 352 випадки/ 1 078 щеплень;

Тернопільська область – 264 випадки/ 578 щеплень;

Харківська область – 623 випадки/ 198 щеплень;

Херсонська область – 227 випадків/ 1 940 щеплень;

Хмельницька область – 378 випадків/ 1 184 щеплення;

Черкаська область – 314 випадків/ 995 щеплень;

Чернівецька область – 105 випадків/ 475 щеплень;

Чернігівська область – 333 випадки/ 1 108 щеплень.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

25 березня до України прибула китайська вакцина проти COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Щеплювати цим препаратом українців почали 13 квітня. Перший транш мав би бути 700 тисяч. Але Sinovac, як пояснюють постачальники, фізично не встигає. Тому Україна отримала лише 215 тисяч.

До слова, протягом травня в Україні почнуть вводити другу дозу вакцини від коронавірусу тим, хто вже отримав перше щеплення. Зокрема 11 травня має розпочатись щеплення другою дозою вакцини Coronavac.

Також стало відомо, що станом на 8 травня в Україні не зосталося жодної області, яка б перебувала у «червоній» зоні. Останньою з локдауну вийшла Сумська область.