За добу у Києві виявили 255 нових хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському районі

У Києві за минулу добу, 8 травня, виявили ще 255 випадків коронавірусу, 31 особа з таким діагнозом померла.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграмі.

«+255 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 198976)», – йдеться у повідомленні.

Також, за наведеними столичним очільником даними, серед захворілих на коронавірус – 142 жінки віком від 22 до 85 років, 100 чоловіків віком від 23 до 84 років, 4 дівчинки від 5 місяців до 15 років та 9 хлопчиків від 5 місяців до 15 років.

У Києві зафіксовано впродовж доби 8 травня 31 летальний випадок від вірусу (загалом 4818).

Госпіталізовано 33 хворих на коронавірус, 230 госпіталізовано з підозрою на Covid-19 та пневмоніями; 225 подолали коронавірус (загалом 128111).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (151), Деснянському (20), Святошинському та Солом’янському (по 16).

Нагадаємо, станом на 9 травня 2021 року в Україні зафіксовано 5372 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2599 осіб, летальних випадків – 193, одужало – 9181 особа, здійснено тестувань – 46516.

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