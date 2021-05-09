Американцям доплачуватимуть за вакцинацію від Сovid-19

Деякі штати придумали свої бонуси, щоб вакцинувати якомога більше людей

Влада вдається до таких заходів, бо попит на щеплення в Штатах різко знизився

У США, щоб вакцинувати якомога більше людей від коронавірусу, будуть надавати їм різні бонуси. Влада йде на такі міри, адже попит на вакцинацію в Штатах різко знизився, повідомляє Associated Press.

«Для того, щоб побороти пандемію коронавірусу і досягти колективного імунітету, потрібно вакцинувати по країні не менше 70% від усього населення. Адміністрація президента США Джо Байдена планувала зробити це до 4 липня, проте попит на вакцинацію різко знизився», – ідеться в повідомленні.

Багато штатів вже заявили уряду, що відмовляються від частини нових доз вакцин, які їм повинні були вислати наступного тижня. Така ситуація у всій країні.

Для того, щоб програма вакцинації не провалилася, Джо Байден оголосив, що федеральні чиновники будуть розширювати невеликі та мобільні клініки вакцинації для важкодоступних спільнот і проводити освітні кампанії. Крім цього будуть надавати знижки для покупців, які проходять вакцинацію в продуктових магазинах.

Деякі штати придумали свої бонуси, щоб вакцинувати якомога більше людей. Розглядають можливість платити молодим людям за щеплення. Західна Вірджинія оголосила, що люди у віці від 16 до 35 років матимуть право на отримання ощадної застави в розмірі 100 доларів, якщо вони зроблять імунізацію або вже її зробили.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав тимчасово відмовитися від прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу задля забезпечення рівного доступу до препаратів.

Нагадаємо, що на думку гендиректора Pfizer Альберта Бурли, бідним країнам не вистачило препарату, оскільки вони самі відмовилися зарезервувати дози вакцини.

Крім того, стало відомо, що Єврокомісія та Pfizer законтрактували поставку додаткових 1,8 млрд доз вакцини.