Ватикан виправдовує Папу Римського через заяву про російську спадщину

Ватикан каже, що Папа намагався заохотити молодь просувати все позитивне, що є у російській спадщині

З'явилось роз'яснення з приводу слів Франциска, які викликали обурення в Україні

Папа Римський Франциск виступив перед католицькою молоддю з Росії по відеозв'язку, під час чого зробив низку заяв, які обурили Україну. Тепер Ватикан виправдовується за слова, що прозвучали, говориться у повідомленні його пресслужби.

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У заяві Ватикану йдеться, що Папа намагався заохотити молодих людей зберігати та просувати все позитивне, що є у російській культурній та духовній спадщині.

Також увага акцентована на тому, що Франциск закликав не звеличувати імперіалістичну логіку та урядових осіб, згаданих як орієнтири історичних періодів.

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Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко процитував Папу: «Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої матері-Росії, крокуйте вперед із цим».

Настільки гучні слова Франциска не могли обминути перших осіб країни-агресора, і прессекретар Путіна Пєсков відзначив пізнання Папи Римського в російській історії. Він додав, що «цю спадщину потрібно постійно нести до нашої молоді».

Раніше ми писали, що у Римо-католицькій церкві в Україні повідомили, що згадка Папи Римського Франциска про «велику Росію», з її величною культурою та людяністю, засвідчують подальше існування міфу про гуманізм та велич держави, яка вже дев'ять років веде проти України кровопролитну та жорстоку війну. У Церкві наголошують, що Папа Франциск робив і робить багато для України. Цю підтримку він виражає постійно та голосно.

Нагадаємо, глава УГКЦ заявив, що існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.