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Ватикан виправдовує Папу Римського через заяву про російську спадщину

glavcom.ua
Ватикан виправдовує Папу Римського через заяву про російську спадщину
Ватикан каже, що Папа намагався заохотити молодь просувати все позитивне, що є у російській спадщині
фото: Hromadske

З'явилось роз'яснення з приводу слів Франциска, які викликали обурення в Україні

Папа Римський Франциск виступив перед католицькою молоддю з Росії по відеозв'язку, під час чого зробив низку заяв, які обурили Україну. Тепер Ватикан виправдовується за слова, що прозвучали, говориться у повідомленні його пресслужби.

У заяві Ватикану йдеться, що Папа намагався заохотити молодих людей зберігати та просувати все позитивне, що є у російській культурній та духовній спадщині.

Також увага акцентована на тому, що Франциск закликав не звеличувати імперіалістичну логіку та урядових осіб, згаданих як орієнтири історичних періодів.

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко процитував Папу: «Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої матері-Росії, крокуйте вперед із цим».

Настільки гучні слова Франциска не могли обминути перших осіб країни-агресора, і прессекретар Путіна Пєсков відзначив пізнання Папи Римського в російській історії. Він додав, що «цю спадщину потрібно постійно нести до нашої молоді».

Раніше ми писали, що у Римо-католицькій церкві в Україні повідомили, що згадка Папи Римського Франциска про «велику Росію», з її величною культурою та людяністю, засвідчують подальше існування міфу про гуманізм та велич держави, яка вже дев'ять років веде проти України кровопролитну та жорстоку війну. У Церкві наголошують, що Папа Франциск робив і робить багато для України. Цю підтримку він виражає постійно та голосно. 

Нагадаємо, глава УГКЦ заявив, що існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який сьогодні став причиною війни в Україні.

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Теги: Ватикан Папа Римский

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